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Навіть, якщо немає проблем з серцем: прибирання снігу може обернутися смертельним результатом

28 Грудня 2021, 17:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
уборка снега
Джерело: Depositphotos

Американська серцева асоціація (AHA) попереджає: прибирання снігу може викликати серцевий напад або раптову зупинку серця у людей з серцевими захворюваннями і навіть у тих, хто не підозрює про серцеві захворювання.

– Прибирання снігу – дуже трудомістке заняття, яке посилюється впливом низьких температур, які підвищують кров’яний тиск і одночасно звужують коронарні артерії. Це ідеальний шторм для гострих серцевих нападів, – стверджує професор Оклендського університету в США Баррі Франклін.

Він є провідним автором наукової заяви AHA про серцевий ризик, пов’язаний з фізичними вправами.

Так, за його словами, прибирання снігу по навантаженню на серцево-судинну систему співмірне з результатами максимального тестування на біговій доріжці у чоловіків, які ведуть малорухливий спосіб життя.

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Інші дослідники виявили, що лише після двох хвилин прибирання снігу частота серцевих скорочень перевищує верхню межу, як при тестуванні на інтенсивне аеробне навантаження.

Прибирання снігу включено в оновлену наукову заяву AHA від 2020 року про гострі серцеві напади, пов’язані з фізичними вправами. А все тому, що, згідно зі статистикою, сотні людей в Сполучених Штатах щорічно вмирають під час або відразу після прибирання снігу.

Вплив прибирання снігу особливо важливий для людей, які:

  • вже мають серцево-судинні ризики
  • ведуть малорухливий спосіб життя
  • страждають на ожиріння
  • курити
  • страждають на цукровий діабет
  • мають високий рівень холестерину
  • мають високий кров’яний тиск або високий кров’яний тиск

Вчені радять краще штовхати сніг лопатою, ніж піднімати і кидати його.

Якщо ви відчуваєте біль або тиск у грудях, запаморочення, прискорене серцебиття або нерегулярний серцевий ритм, негайно припиніть прибирання снігу. Викличте медиків, якщо симптоми довго не зникають.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження , науковці , Прибирання снігу , Серце , снігопад
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