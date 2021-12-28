Американська серцева асоціація (AHA) попереджає: прибирання снігу може викликати серцевий напад або раптову зупинку серця у людей з серцевими захворюваннями і навіть у тих, хто не підозрює про серцеві захворювання.

– Прибирання снігу – дуже трудомістке заняття, яке посилюється впливом низьких температур, які підвищують кров’яний тиск і одночасно звужують коронарні артерії. Це ідеальний шторм для гострих серцевих нападів, – стверджує професор Оклендського університету в США Баррі Франклін.

Він є провідним автором наукової заяви AHA про серцевий ризик, пов’язаний з фізичними вправами.

Так, за його словами, прибирання снігу по навантаженню на серцево-судинну систему співмірне з результатами максимального тестування на біговій доріжці у чоловіків, які ведуть малорухливий спосіб життя.

Інші дослідники виявили, що лише після двох хвилин прибирання снігу частота серцевих скорочень перевищує верхню межу, як при тестуванні на інтенсивне аеробне навантаження.

Прибирання снігу включено в оновлену наукову заяву AHA від 2020 року про гострі серцеві напади, пов’язані з фізичними вправами. А все тому, що, згідно зі статистикою, сотні людей в Сполучених Штатах щорічно вмирають під час або відразу після прибирання снігу.

Вплив прибирання снігу особливо важливий для людей, які:

вже мають серцево-судинні ризики

ведуть малорухливий спосіб життя

страждають на ожиріння

курити

страждають на цукровий діабет

мають високий рівень холестерину

мають високий кров’яний тиск або високий кров’яний тиск

Вчені радять краще штовхати сніг лопатою, ніж піднімати і кидати його.

Якщо ви відчуваєте біль або тиск у грудях, запаморочення, прискорене серцебиття або нерегулярний серцевий ритм, негайно припиніть прибирання снігу. Викличте медиків, якщо симптоми довго не зникають.