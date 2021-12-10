В Україні, як і у всьому світі, головна причина смертності населення – це серцево-судинні захворювання. Існує багато факторів, які перешкоджають людині бути здоровою.

Про це розповів головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України Сергій Сіромаха в інтерв’ю одному з видань.

За його словами, перешкоджати бажанню лікуватися може набутий менталітет. Якщо раніше була диспансеризація, усіх безкоштовно перевіряли, то зараз у людей виникає страх. Вони думають, що у лікарнях все платно, і безкоштовно неможливо обстежитися.

Також, коли людиням потрібно робити операцію на серці, вони відмовляються, щоб не розорити сім’ю.

– Це елемент страху. Людина боїться щось робити з собою – їй легше дочекатися природного кінця. У нас системи охорони здоров’я зараз немає. Через це народ не довіряє, боїться, не знає, куди піти, до кого звернутися – там його обдурять, там його прооперують “зазря”, там його прооперують за величезні гроші, – розповів Сіромаха.

Спеціаліст вважає, що такий менталітет необхідно змінювати, бо в Україні щодня сумлінно і професійно працюють тисячі медпрацівників, які вміють лікувати за найкращими світовими стандартами.

Він стверджує, що в Україні є всі ті нові технології, які є в усьому світі. Однак запросити іноземного лікаря оперувати не можна, адже йому потрібно скласти іспити та пройти кваліфікацію. У МОЗ мають видати йому всі необхідні документи.

Сіромаха переконаний, що у 90% випадків українець може не летіти за кордон робити надскладні операції, бо може їх зробити вдома.

– Хоча є деякі нішеві речі. Наприклад, клапан серця ми, як правило, міняємо традиційним способом. Є ще й інша технологія, черезсудинна заміна клапана. Але, з урахуванням того, що ця технологія коштує в Україні близько мільйона гривень, цю операцію мало хто може дозволити, ми її рідко робимо, – додав лікар.

Наприклад, у Німеччині таких операціїй роблять до 10-15 тис. на рік, а в Україні – 15-20.