В Украине, как и во всем мире, главная причина смертности населения — это сердечно-сосудистые заболевания. Существует много факторов, которые препятствуют человеку быть здоровым.

Об этом рассказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н.Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха в интервью одному из изданий.

По его словам, препятствовать желанию лечиться может приобретенный менталитет. Если раньше была диспансеризация, всех бесплатно проверяли, то сейчас у людей возникает страх. Они думают, что в больницах все платно, и бесплатно невозможно обследоваться.

Также, когда людям нужно делать операцию на сердце, они отказываются, чтобы не разорять семью.

— Это элемент страха. Человек боится что-то делать с собой — ему легче дождаться естественного конца. У нас системы здравоохранения сейчас нет. За это народ не доверяет, боится, не знает, куда пойти, к кому обратиться — там обманут, там его прооперируют “зазря”, там его прооперируют за огромные деньги, — рассказал Сиромаха.

Специалист считает, что такой менталитет необходимо менять, потому что в Украине ежедневно добросовестно и профессионально работают тысячи медработников, которые умеют лечить по лучшим мировым стандартам.

Он утверждает, что в Украине есть все те новые технологии, что и во всем мире. Однако пригласить иностранного врача оперировать нельзя, ведь ему нужно сдать экзамены и пройти квалификацию. В Минздраве должны выдать ему все необходимые документы.

Сиромаха уверен, что в 90% случаев украинец может не лететь за границу делать сложнейшие операции, ведь он может их сделать дома.

— Хотя есть кое-какие нишевые вещи. Например, клапан сердца мы, как правило, меняем традиционным способом. Есть еще и другая технология, черезсосудистая замена клапана. Но, с учетом того, что эта технология стоит в Украине около миллиона гривен, то эту операцию мало кто может позволить, мы ее редко делаем, — добавил врач.

Например, в Германии таких операций делают до 10-15 тыс. в год, а в Украине — 15-20.