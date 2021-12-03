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Польза более, чем очевидна: физическая нагрузка для людей с проблемами с сердцем

3 декабря 2021, 17:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
фитнес
Источник: Depositphotos

Недавнее исследование ученых Нидерландов показало, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут извлечь большую пользу из физической активности.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это любое заболевание, которое поражает сердце или кровеносные сосуды, в то время как сердечные заболевания включают заболевания, которые конкретно влияют на сердце.

По определение ССЗ подпадают:

  • ишемическая болезнь сердца
  • инфаркт
  • инсульт
  • сердечная недостаточность
  • атипичные сердечные ритмы
  • проблемы с сердечным клапаном

Среди факторов, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний названы высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или диабет.

Люди могут изменять некоторые факторы риска, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья, а ученые активно ищут способы профилактики ССЗ.

Рассматриваемое исследование было когортным, его провели с участием почти 150 тыс. человек. Команда хотела выяснить, полезна ли физическая активность для всех или она больше помогает тем, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи рассмотрели три широкие группы людей и использовали следующие определения:

  • здоровые люди
  • люди с хотя бы одним фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
  • люди с сердечно-сосудистыми, в анамнезе которых была сердечная недостаточность, инфаркт или инсульт, и они принимали лекарства от этих состояний.

Каждый участник заполнил базовую анкету и прошел медицинский осмотр. Анкета включала информацию об образе жизни, истории здоровья и диете. Исследователи собрали исходные данные от каждого участника и обрабатывали их в среднем через 6,8 лет после сбора исходных данных.

Виды физической активности были разделены на три категории:

  • физическая активность в свободное время от умеренной до высокой;
  • физическая активность, не связанная с отдыхом, которой люди не занимались в свободное время, например, во время работы или по дому;
  • профессиональная физическая активность, связанная с работой.

Исследователи обнаружили, что общая физическая активность от умеренной до высокой степени связана с более низкой смертностью от всех причин и серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями.

Но они также обнаружили, что это было наиболее полезно для группы участников, у которых уже было ССЗ: каждое увеличение объема физической активности приводило к дальнейшему снижению риска смертности и сердечно-сосудистых событий.

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Исследователи также обнаружили, что физическая активность от умеренной до высокой, которую участники выполняли в свободное время, была связана с наивысшим уровнем пользы для здоровья.

Физическая активность от умеренной до высокой, не связанная с отдыхом, была связана с некоторыми преимуществами для здоровья, а профессиональная физическая активность от умеренной до высокой не принесла пользы.

Источник: MedicalNewsToday

Теги
Заняття спортом , Наукові дослідження , науковці , Серце , Фітнес
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