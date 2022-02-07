Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Не ігноруйте ці симптоми: проблеми з серцем у жінок проявляються дуже незвично

7 Лютого 2022, 19:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сердечный приступ
Джерело: Depositphotos

За свідченням американських вчених-медиків, про проблеми з серцем у жінок можуть свідчити малопомітні симптоми, які багато хто ігнорує. А між тим, все дуже серйозно.

– Симптоми серцевого нападу у жінок більш різноманітні. І це не завжди класичний приклад того, ніби щось стискає ліву сторону грудей, – говорить кардіолог і директор жіночої кардіологічної клініки Рекха Манкад.

Вона пояснила, чому серцеві напади у жінок можуть відчуватися інакше, ніж у чоловіків.

За словами медика, біль у грудях як і раніше є частиною профілю симптомів, але не найсерйозніших.

Про серцевий напад жінці можуть сигналізувати:

  • задишка
  • нудота
  • сильне відчуття втоми
  • безпричинне занепокоєння, тривожність.

Це може не тільки біль, який віддає в спину і локалізується виключно між лопатками. Він може бути в шиї або в щелепі.

Суть в тому, що у жінок більше відмінностей в симптомах серцевого нападу. Але вони не поспішають звернутися до лікаря.

Читайте також:
тахікардія, серцебиттяЯкі таблетки пити під час сильного серцебиття

Жінки швидше реагують, коли з їхніми чоловіками виникають проблеми. Але коли справа стосується їх самих, вони ставлять своє здоров’я як би в кінець списку необхідних справ, говорить Манкад.

Вона закликає жінок, ставити себе на перше місце, коли справа доходить до проблем з серцем. І ніколи не ігнорувати свої симптоми.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Жінка і чоловік , Наукові дослідження , науковці , Серце , хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь