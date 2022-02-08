Дослідники Медичної школи Вашингтонського університету провели поглиблений аналіз федеральних даних про стан здоров’я серця людей, які перенесли Covid-19.
З’ясувалося, що ці пацієнти піддаються підвищеному ризику розвитку серцево-судинних ускладнень в період від першого місяця до року після зараження.
До серцево-судинних ускладнень відносяться:
- порушення серцевого ритму
- запалення серця
- утворення тромбів
- інсульт
- ішемічна хвороба серця
- серцевий напад
- серцева недостатність
- смерть.
Згідно з дослідженням, такі проблеми виникають навіть у раніше здорових людей і у тих, хто переніс легку інфекцію Covid-19.
– Те, що ми спостерігаємо, недобре. Covid-19 може призвести до серйозних серцево-судинних ускладнень і смерті. Серце не регенерується і нелегко відновлюється після пошкодження. Це захворювання, які вражають людей протягом усього життя, – зазначив доцент медицини Вашингтонського університету Зіяд Аль-Алі.
Дослідники проаналізували знеособлені медичні записи в базі даних, підтримуваної Міністерством у справах ветеранів США, найбільшою в країні інтегрованою системою надання медичної допомоги.
Вчені створили контрольований набір даних, який включав інформацію про здоров’я понад 150 тис. осіб, у яких був позитивний результат на Covid-19 з березня 2020 року по січень 2021 року.
Дуже мало учасників дослідження були вакциновані до того, як у них розвинувся Covid-19, оскільки на той час вакцини ще не були широко доступні.
У дослідження не включені дані, що стосуються варіантів вірусу Дельта і Омікрон, які почали швидко поширюватися в другій половині 2021 року.
У порівнянні з людьми з контрольних груп без будь-яких інфекцій, люди, які заразилися Covid-19, на 72% частіше страждали на ішемічну хворобу серця, на 63% частіше мали серцевий напад і на 52% частіше перенесли інсульт.
Загалом, інфіковані вірусом на 55% більше шансів, ніж ті, хто не має Covid-19, страждати на серйозні несприятливі серцево-судинні події, включаючи серцевий напад, інсульт та смерть.
Результати підкреслюють серйозні довгострокові серцево-судинні наслідки Covid-19 і підкреслюють важливість вакцинації як способу запобігання пошкодження серця, впевнені вчені.