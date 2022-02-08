На базі 8 лікарні Першого медичного об’єднання Львова відкрито відділення для пацієнтів, які перенесли інсульт. За два місяці роботи тут прийняли вже 103 пацієнта з гострим порушенням кровообігу мозку.
Зараз відділення повністю заповнене, тут знаходяться 43 пацієнта. Середній вік – 50-70 років. Однак інсульт помолодшав, і екстреної госпіталізації з цією патологією все частіше потребують молоді люди віком 35-45 років.
Тому вкрай важливо пам’ятати, що з часу появи перших симптомів слід звернутися до лікарів протягом 4 годин. Це терапевтичне вікно, коли медична допомога при інсульті може бути максимально ефективною.
На жаль, люди нехтують цим фактором і часто звертаються до лікарні пізно, що значно ускладнює можливість перебороти інсульт без наслідків.
Згідно з даними Центру громадського здоров’я України, щорічно інсульт вражає 140 тис. українців. 30-40% з них помирають протягом перших 30 днів. 20-40% з тих, що вижили стають залежними від сторонньої допомоги і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя.
Все безпосередньо залежить від того, як швидко людина звернеться за допомогою.
Отже, щоб розпізнати інсульт, запам’ятайте його ознаки:
- раптове порушення мови
- раптова асиметрія обличчя
- раптове запаморочення
- раптове погіршення зору
- раптова слабкість або оніміння кінцівок.
Попросіть людину посміхнутися або підняти руки вгору. Якщо цього вона не зробить, викликайте швидку.
На фото 74-річна Людмила. Вона серед тих, хто звернувся до 1 ТМО Львова із запізненням – через добу після виникнення симптомів. Зараз, на 10 день в лікарні, вона вперше встала з ліжка. В її випадку медикаментозне лікування допомагає, проте своєчасне звернення значно підвищило б її шанси побороти інсульт з мінімальними наслідками.
Джерело: 1 ТМО Львова