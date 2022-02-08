На базі 8 лікарні Першого медичного об’єднання Львова відкрито відділення для пацієнтів, які перенесли інсульт. За два місяці роботи тут прийняли вже 103 пацієнта з гострим порушенням кровообігу мозку.

Зараз відділення повністю заповнене, тут знаходяться 43 пацієнта. Середній вік – 50-70 років. Однак інсульт помолодшав, і екстреної госпіталізації з цією патологією все частіше потребують молоді люди віком 35-45 років.

Тому вкрай важливо пам’ятати, що з часу появи перших симптомів слід звернутися до лікарів протягом 4 годин. Це терапевтичне вікно, коли медична допомога при інсульті може бути максимально ефективною.

На жаль, люди нехтують цим фактором і часто звертаються до лікарні пізно, що значно ускладнює можливість перебороти інсульт без наслідків.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я України, щорічно інсульт вражає 140 тис. українців. 30-40% з них помирають протягом перших 30 днів. 20-40% з тих, що вижили стають залежними від сторонньої допомоги і лише близько 10% повертаються до повноцінного життя.

Все безпосередньо залежить від того, як швидко людина звернеться за допомогою.

Отже, щоб розпізнати інсульт, запам’ятайте його ознаки:

раптове порушення мови

раптова асиметрія обличчя

раптове запаморочення

раптове погіршення зору

раптова слабкість або оніміння кінцівок.

Попросіть людину посміхнутися або підняти руки вгору. Якщо цього вона не зробить, викликайте швидку.

На фото 74-річна Людмила. Вона серед тих, хто звернувся до 1 ТМО Львова із запізненням – через добу після виникнення симптомів. Зараз, на 10 день в лікарні, вона вперше встала з ліжка. В її випадку медикаментозне лікування допомагає, проте своєчасне звернення значно підвищило б її шанси побороти інсульт з мінімальними наслідками.

Джерело: 1 ТМО Львова