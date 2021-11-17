Згідно з дослідженням вчених із Тяньцзіньського медичного університету в Китаї, вживання кави та чаю може бути корелювати з нижчим ризиком розвитку інсульту та деменції. А вживання кави також пов’язано і з нижчим ризиком постінсультної деменції.

Інсульт – небезпечна для життя подія, яка викликає 10% смертей по всьому світі.

Деменція – загальний термін для позначення симптомів, пов’язаних зі зниженням функції головного мозку.

Постінсультна деменція – стан, при якому симптоми деменції виникають після інсульту.

Китайські вчені спостерігали понад 360 тис. здорових учасників віком 50-74 років.

Спершу всі вони повідомляли про те, скільки випивають кави та чаю на день. За період дослідження у понад 5 тис. учасників розвинулося недоумство і у понад 10 тис. осіб стався щонайменше один інсульт.

У людей, які випивали 2-3 чашки кави або 3-5 чашок чаю на день або комбінацію з 4-6 чашок кави і чаю, була найнижча частота інсульту або недоумства.

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У осіб, які щодня пили 2-3 чашки кави і 2-3 чашки чаю, ризик інсульту був на 32% нижчим порівняно з тими, хто не пив ані каву, ані чай.

Вживання кави окремо або в поєднанні з чаєм також було пов’язано з більш низьким ризиком постінсультної деменції.