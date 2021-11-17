Согласно исследования ученых из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае, употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития инсульта и слабоумия. А употребление кофе также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия.

Инсульт — опасное для жизни событие, которое вызывает 10% смертей во всем мире.

Деменция — общий термин для обозначения симптомов, связанных со снижением функции головного мозга.

Постинсультная деменция — состояние, при котором симптомы деменции возникают после инсульта.

Китайские ученые наблюдали свыше 360 тыс. здоровых участников в возрасте 50-74 лет.

Вначале все они сообщали о том, сколько выпивают кофе и чая в день. За период исследования у более 5 тыс. участников развилось слабоумие и у более 10 тыс. человек случился как минимум один инсульт.

У людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе или 3-5 чашек чая в день или комбинацию из 4-6 чашек кофе и чая, была самая низкая частота инсульта или слабоумия.

У лиц, которые ежедневно пили 2-3 чашки кофе и 2-3 чашки чая, риск инсульта был на 32% ниже по сравнению с теми, кто не пил ни кофе, ни чай.

Употребление кофе отдельно или в сочетании с чаем также было связано с более низким риском постинсультного слабоумия.