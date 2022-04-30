Під час війни можуть бути ситуації, коли швидка не везе в лікарню, чи у найближчому медзакладі немає потрібного відділення, якщо у людини інсульт.

Невролог Єлизавета Рогова розповіла, що робити, якщо у когось з оточення трапився інсульт, а доступу в лікарню немає.

Спеціаліст наголошує, що у разі такої ситуації не потрібно панікувати. Необхідно знайти лікаря та проконсультуватися.

Також лікар радить контролювати тиск хворому зранку та ввечері та давати гіпотензивну терапію (ту, що від тиску). Але пам’ятати, що трохи підвищений тиск в інсультного пацієнта краще, ніж понижений.

Без КТ чи МРТ лікарі не можуть визначити вид інсульту – ішемічний чи геморагічний. Тому краще відмовитися на деякий час від препаратів для розрідження крові(кардіомагніл, аспірин-кардіо, магнікор тощо).

– Можна провести якусь інфузіонну терапію (прокапати), але не варто захоплюватися дороговартісними фуфломіцинами. Пам’ятайте, що доказовий лікар повинен порадити реабілітацію. Це не масаж! А саме різноманітні пасивні та активні вправи, – зазначила Рогова.

Якщо є порушення мови, мовлення та ковтання — то обов’язкова консультація з логопедом. Також до лікаря необхідно звернутися, якщо є порушення сечовипускання та дефекації.

У 80% пацієнтів після інсульту виникають проблеми з настроєм: плаксивість, дратівливість, апатія, зміна апетиту та інші. За словами спеціаліста, такі пацієнти страждають від депресії. І лікар повинен призначити антидепресанти.

Крім того, Рогова наголосила, що лікар повинен донести родичам та самому пацієнту всю інформацію про хворобу і як правильно відновлювати рухові, мовні та інші функції.

Джерело: Єлизавета Рогова