Експерти Міністерства охорони здоров’я України опублікували низку дуже важливих рекомендацій щодо надання першої, долікарської, допомоги, якщо у людини, з якою ви опинилися поруч, присутні ознаки інсульту.
– Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що викликає пошкодження тканин мозку і розладом його функцій, – пояснюють фахівці.
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Що може свідчити про інсульт:
- оніміння і асиметрія особи, які виникли несподівано;
- оніміння кінцівки з одного боку, які виникли несподівано;
- різке погіршення зору;
- різке погіршення ходи;
- втрата рівноваги, координації, запаморочення;
- втрата свідомості;
- різкий і інтенсивний головний біль.
Як допомогти
Якщо потерпілий у свідомості:
- запропонуйте зайняти зручне положення з піднятою головою;
- не давайте людині пити і їсти;
- спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.
Якщо потерпілий без свідомості:
- перевірте наявність дихання;
- якщо дихання є, переверніть людину в стабільне бічне положення;
- спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.
Якщо дихання відсутнє:
- почніть серцево-легеневу реанімацію;
- для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
- натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте іншою долонею;
- глибина натиску повинна бути приблизно 5-6 см;
- частота натисків повинна становити приблизно 100-120 на хвилину;
- продовжуйте безперервної натискати до приїзду медиків;
- якщо є свідки того, що сталося, які можуть вас замінити, робіть це кожні дві хвилини.
Пам’ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини відразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.