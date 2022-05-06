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Не втратити дорогоцінний час: як надати долікарську допомогу при підозрі на інсульт

6 Травня 2022, 10:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
инсульт
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України опублікували низку дуже важливих рекомендацій щодо надання першої, долікарської, допомоги, якщо у людини, з якою ви опинилися поруч, присутні ознаки інсульту.

– Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що викликає пошкодження тканин мозку і розладом його функцій, – пояснюють фахівці.

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Що може свідчити про інсульт:

  • оніміння і асиметрія особи, які виникли несподівано;
  • оніміння кінцівки з одного боку, які виникли несподівано;
  • різке погіршення зору;
  • різке погіршення ходи;
  • втрата рівноваги, координації, запаморочення;
  • втрата свідомості;
  • різкий і інтенсивний головний біль.

Як допомогти

Якщо потерпілий у свідомості:

  • запропонуйте зайняти зручне положення з піднятою головою;
  • не давайте людині пити і їсти;
  • спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо потерпілий без свідомості:

  • перевірте наявність дихання;
  • якщо дихання є, переверніть людину в стабільне бічне положення;
  • спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо дихання відсутнє:

  • почніть серцево-легеневу реанімацію;
  • для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
  • натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте іншою долонею;
  • глибина натиску повинна бути приблизно 5-6 см;
  • частота натисків повинна становити приблизно 100-120 на хвилину;
  • продовжуйте безперервної натискати до приїзду медиків;
  • якщо є свідки того, що сталося, які можуть вас замінити, робіть це кожні дві хвилини.

Пам’ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини відразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт, МОЗ України, швидка допомога
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