Експерти Міністерства охорони здоров’я України опублікували низку дуже важливих рекомендацій щодо надання першої, долікарської, допомоги, якщо у людини, з якою ви опинилися поруч, присутні ознаки інсульту.

– Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що викликає пошкодження тканин мозку і розладом його функцій, – пояснюють фахівці.

Що може свідчити про інсульт:

оніміння і асиметрія особи, які виникли несподівано;

оніміння кінцівки з одного боку, які виникли несподівано;

різке погіршення зору;

різке погіршення ходи;

втрата рівноваги, координації, запаморочення;

втрата свідомості;

різкий і інтенсивний головний біль.

Як допомогти

Якщо потерпілий у свідомості:

запропонуйте зайняти зручне положення з піднятою головою;

не давайте людині пити і їсти;

спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо потерпілий без свідомості:

перевірте наявність дихання;

якщо дихання є, переверніть людину в стабільне бічне положення;

спостерігайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо дихання відсутнє:

почніть серцево-легеневу реанімацію;

для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;

натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте іншою долонею;

глибина натиску повинна бути приблизно 5-6 см;

частота натисків повинна становити приблизно 100-120 на хвилину;

продовжуйте безперервної натискати до приїзду медиків;

якщо є свідки того, що сталося, які можуть вас замінити, робіть це кожні дві хвилини.

Пам’ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини відразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.