Медики Первого медицинского объединения Львова с удовлетворением констатируют, что 9-летняя Софийка, получившая тяжелое осколочное ранение в голову, уверенно идет на поправку.

Об этом сотрудники 1 МО Львова написали на своей странице в Facebook.

— 4 апреля взрывы кассетных бомб застали Нину с Софийкой на улице среди жилого квартала Николаева. Два дня девочка пролежала в коме. Все время мать молила Бога, чтобы дочь выжила и не потеряла воспоминаний о ней. И не могла сдержать слез, когда Софийка, придя в себя, вскрикнула: “Мамочка!”.

Сообщается, что осколок от кассетного снаряда прошел больше 11 см сквозь мозг ребенка от лобной области до затылка. А уже через месяц после полученной травмы девочка заново учится делать первые шаги и начинает разговаривать.

Нейрохирурги больницы Св. Николая 1 МО Львова убрали осколок из мозга и закрыли место проникновения титановой пластиной.

Сегодня ребенок чувствует себя значительно лучше, понемногу возвращается к жизни, рисует, балуется с игрушками. И даже поделилась своей мечтой: познакомиться с львовским тик-токером @macoudi, потому что является его страстной поклонницей.

Сотрудники 1 МО Львова попытались найти контакты тик-токера через своих знакомых, но пока безуспешно.

Возможно, кто-то из наших читателей может помочь в этом? Такая встреча точно прибавит Софийке и сил для окончательного выздоровления, и уверенности в завтрашнем дне.

Источник: 1 МО Львова

Фото: 1 МО Львова