У подростка из Краматорска длительный стресс способствовал развитию сахарного диабета.

Об этом сообщили в Западноукраинском специализированном детском центре, где он лечится. Там отметили, что семья мальчика не очень охотно рассказывает о жизни в военном городе, ведь опасаются, что воспоминания о пережитом страхе могут спровоцировать обострение болезни.

— Определенные необычные симптомы мы замечали еще до войны — сын нередко испытывал жажду и непонятную слабость, — рассказала мама 14-летнего Даниила.

Тогда никто не придал этому значения, потому что он активно занимается спортом — с детства увлекается футболом. По словам врачей, развитие сахарного диабета спровоцировал длительный стресс, в котором находился подросток с начала боевых действий.

Мама подростка вспоминает, что в городе постоянно были слышны взрывы, и оставаться в Краматорске стало опасно. После двух месяцев под обстрелами и бомбежками семья решилась на эвакуацию: сначала выехали в Днепр, а уже потом во Львов.

По дороге парню стало плохо — появилась тошнота, рвота, слабость. Несмотря на трудную и утомительную дорогу, мама Даниила подумала об отравлении. Но эндокринологи, осмотрев парня, заподозрили сахарный диабет.

Ребенка тщательно обследовали и врачи подтвердили диагноз. Поэтому сейчас Даниила ждет длительное лечение: инсулинотерапия, диета.

— Постоянные стрессовые ситуации могут быть факторами риска развития сахарного диабета. С начала войны это уже пятый мой пациент, у которого стресс и отсутствие полноценного питания “ускорили” этот процесс, — сказал педиатр-эндокринолог центра Олег Скавыш.

Сейчас в родной город Даниил и мама пока не планируют. Они хотят оставаться во Львове, чтобы контролировать болезнь. Раз в три-четыре месяца подросток должен приходить на обследование и консультацию к эндокринологу.

Медики напомнили симптомы диабета, на которые стоит обратить внимание:

жажда, хочется много пить;

чувство голода, даже после еды;

частое мочеотделение;

сухость во рту;

резкая потеря веса, несмотря на хороший аппетит;

медленное заживление порезов, ран;

сухость и зуд кожи.

Подробнее о том, почему возникает сахарный диабет II типа и как его лечить — читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Западноукраинский специализированный детский центр