У підлітка з Краматорська тривалий стрес сприяв розвитку цукрового діабету.

Про це повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі, де він лікується. Там зазначили, що сім’я хлопчика не дуже охоче розповідає про життя у воєнному місті, адже побоюються, що спогади про пережитий страх можуть спровокувати загострення хвороби.

– Певні незвичні симптоми ми зауважували ще до війни – син нерідко відчував спрагу і незрозумілу слабкість, – розповіла мама 14-річного Данила.

Тоді ніхто не надав цього значення, бо він активно займається спортом – змалечку захоплюється футболом. За словами лікарів, розвиток цукрового діабету спровокував тривалий стрес, у якому перебував підліток від початку бойових дій.

Мама підлітка згадує, що у місті постійно було чути вибухи, і залишатись у Краматорську стало небезпечно. Після двох місяців під обстрілами та бомбардуванням родина наважилась на евакуацію: спочатку виїхали у Дніпро, а вже потім у Львів.

Дорогою хлопцю стало погано – з’явилась нудота, блювання, слабкість. Зважаючи на важку і виснажливу дорогу, мама Данила подумала про отруєння. Але ендокринологи, оглянувши хлопця, запідозрили цукровий діабет.

Дитину ретельно обстежили і лікарі підтвердили діагноз. Тому зараз Данила чекає тривале лікування: інсулінотерапія, дієта.

– Постійні стресові ситуації можуть бути факторами ризику розвитку цукрового діабету. Від початку війни це уже п’ятий мій пацієнт, у якого стрес і відсутність повноцінного харчування “прискорили” цей процес, – сказав педіатр-ендокринолог Центру Олег Скавиш.

Зараз до рідного міста Данило і мама наразі не планують. Вони хочуть залишатись у Львові, щоб контролювати хворобу. Раз на три-чотири місяці підліток повинен приходити на обстеження та консультацію до ендокринолога.

Медики нагадали симптоми діабету, на які варто звернути увагу:

спрага, хочеться багато пити;

відчуття голоду, навіть після споживання їжі;

часте сечовиділення;

сухість у роті;

різка втрата ваги, попри добрий апетит;

повільне загоєння порізів, ран;

сухість та свербіж шкіри.

Детальніше про те, чому виникає цукровий діабет ІІ типу та як його лікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр