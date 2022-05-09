У підлітка з Краматорська тривалий стрес сприяв розвитку цукрового діабету.
Про це повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі, де він лікується. Там зазначили, що сім’я хлопчика не дуже охоче розповідає про життя у воєнному місті, адже побоюються, що спогади про пережитий страх можуть спровокувати загострення хвороби.
– Певні незвичні симптоми ми зауважували ще до війни – син нерідко відчував спрагу і незрозумілу слабкість, – розповіла мама 14-річного Данила.
Тоді ніхто не надав цього значення, бо він активно займається спортом – змалечку захоплюється футболом. За словами лікарів, розвиток цукрового діабету спровокував тривалий стрес, у якому перебував підліток від початку бойових дій.
Мама підлітка згадує, що у місті постійно було чути вибухи, і залишатись у Краматорську стало небезпечно. Після двох місяців під обстрілами та бомбардуванням родина наважилась на евакуацію: спочатку виїхали у Дніпро, а вже потім у Львів.
Дорогою хлопцю стало погано – з’явилась нудота, блювання, слабкість. Зважаючи на важку і виснажливу дорогу, мама Данила подумала про отруєння. Але ендокринологи, оглянувши хлопця, запідозрили цукровий діабет.
Дитину ретельно обстежили і лікарі підтвердили діагноз. Тому зараз Данила чекає тривале лікування: інсулінотерапія, дієта.
– Постійні стресові ситуації можуть бути факторами ризику розвитку цукрового діабету. Від початку війни це уже п’ятий мій пацієнт, у якого стрес і відсутність повноцінного харчування “прискорили” цей процес, – сказав педіатр-ендокринолог Центру Олег Скавиш.
Зараз до рідного міста Данило і мама наразі не планують. Вони хочуть залишатись у Львові, щоб контролювати хворобу. Раз на три-чотири місяці підліток повинен приходити на обстеження та консультацію до ендокринолога.
Медики нагадали симптоми діабету, на які варто звернути увагу:
- спрага, хочеться багато пити;
- відчуття голоду, навіть після споживання їжі;
- часте сечовиділення;
- сухість у роті;
- різка втрата ваги, попри добрий апетит;
- повільне загоєння порізів, ран;
- сухість та свербіж шкіри.
Детальніше про те, чому виникає цукровий діабет ІІ типу та як його лікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.