Симтоми захворювання

ЦД – це порушення засвоєння глюкози крові клітинами організму, відповідно, підвищується її рівень у циркулюючій крові (гіперглікемія), що призводить до появи спраги, втоми, частого сечовипускання, втрати або набору ваги тіла, ран, які тривало не загоюються, порушення зору.

Незалежно від типу діабету, наслідком тривалого підвищеного рівня цукру в крові є хронічні ускладнення ЦД: нефропатія, ретинопатія, полінейропатія, серцево-судинні захворювання.

Коли запідозрити ЦД у дитини? Звертати увагу на кількість води, яку випиває дитина за добу, чи встає вночі мочитись. Дитина різко буде втрачати вагу тіла, буде виражена слабкість.

Батьки, які мають дітей із надлишковою вагою тіла, або дітей, у яких різко збільшилась вага в пубертаті, повинні пам’ятати про ЦД. Якщо така дитина багато п’є – звернутись до лікаря.

Обов’язкове визначення цукру в крові повинно проводитись у людей із ранами, які тривалий час не загоюються; ураженням шкіри (фурункульоз, піодермія, мікоз, вульвіт, баланіт); у людей із хронічним пародонтозом; супутніми захворюваннями залоз внутрішньої секреції (дифузний токсичний зоб, акромегалія, гіперкортицизм, феохромоцитома тощо).

Тривалий прийом медикаментів з приводу різної патології (глюкокортикоїдів, діуретиків тіазидного ряду, оральних контрацептивів тощо) може призвести до підвищення рівня цукру в крові.