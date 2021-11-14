Разница между СД первого типа и СД второго типа

СД первого типа — имеет острое начало, потому что в основе лежит отсутствие секреции инсулина. Бета-клетки поджелудочной железы разрушаются вследствие аутоиммунного процесса у генетически предрасположенных к этому людей. Для начала аутоиммунного процесса необходим триггерный (провоцирующий) фактор, которым у детей довольно часто бывает перенесенное инфекционное заболевание (корь, грипп, Коксаки вирус), у взрослых – стресс.

Сейчас возросло количество детей и взрослых с впервые выявленным диабетом после перенесенного Covid-19.

СД второго типа — нарушение обменных процессов. Возникает у людей с ожирением, повышением артериального давления, холестерина в крови. Именно на фоне повышения веса, ожирения, развивается снижение чувствительности тканей организма к инсулину – инсулинорезистентность. Такие процессы характерны для зрелого возраста. Но и у детей с ожирением может развиваться СД второго типа.

— Этот недуг молодеет. Если раньше СД второго типа выявляли у людей старше 40 лет, то сейчас болезнь может возникнуть и у 25-летнего человека, – говорит врач.

Также существует гестационный СД — диабет, диагностированный в период беременности. И другие специфические типы СД, которые развились по другим причинам: MODY диабет, диабет на фоне эндокринных заболеваний и т. д.