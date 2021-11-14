Сахарный диабет – это заболевание, развивающееся вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина. Выделяют сахарный диабет первого и второго типа, гестационный диабет, панкреатогенный диабет и др.
Сейчас в мире насчитывается около 463 млн людей, живущих с сахарным диабетом (СД), а в 2030 году ожидается более 530 млн. 90% из них — люди с СД второго типа. Сейчас каждый 8-10-й житель земного шара имеет нарушение обмена углеводов.
Врач-эндокринолог Юлия Кривовяз рассказала Фактам ICTV о том, в чем разница между диабетом первого и второго типа, как он проявляется и лечится.
Разница между СД первого типа и СД второго типа
СД первого типа — имеет острое начало, потому что в основе лежит отсутствие секреции инсулина. Бета-клетки поджелудочной железы разрушаются вследствие аутоиммунного процесса у генетически предрасположенных к этому людей. Для начала аутоиммунного процесса необходим триггерный (провоцирующий) фактор, которым у детей довольно часто бывает перенесенное инфекционное заболевание (корь, грипп, Коксаки вирус), у взрослых – стресс.
Сейчас возросло количество детей и взрослых с впервые выявленным диабетом после перенесенного Covid-19.
СД второго типа — нарушение обменных процессов. Возникает у людей с ожирением, повышением артериального давления, холестерина в крови. Именно на фоне повышения веса, ожирения, развивается снижение чувствительности тканей организма к инсулину – инсулинорезистентность. Такие процессы характерны для зрелого возраста. Но и у детей с ожирением может развиваться СД второго типа.
— Этот недуг молодеет. Если раньше СД второго типа выявляли у людей старше 40 лет, то сейчас болезнь может возникнуть и у 25-летнего человека, – говорит врач.
Также существует гестационный СД — диабет, диагностированный в период беременности. И другие специфические типы СД, которые развились по другим причинам: MODY диабет, диабет на фоне эндокринных заболеваний и т. д.
Симптомы заболевания
СД – это нарушение усвоения глюкозы крови клетками организма, соответственно, повышается ее уровень в циркулирующей крови (гипергликемия), что приводит к появлению жажды, усталости, частому мочеиспусканию, потере или набору веса тела, ранам, которые долго не заживают, нарушению зрения.
Независимо от типа диабета, следствием длительного повышенного уровня сахара в крови являются хронические осложнения СД: нефропатия, ретинопатия, полинейропатия, сердечно-сосудистые заболевания.
Когда заподозрить СД у ребенка? Обращать внимание на количество воды, которую выпивает ребенок за сутки, или встает ли ночью мочиться. Ребенок резко будет терять вес тела, будет выражена слабость.
Родители, имеющие детей с избыточным весом тела, или детей, у которых резко увеличился вес в пубертате, должны помнить о СД. Если такой ребенок много пьет – обратиться к врачу.
Обязательное определение сахара в крови должно проводиться у людей с ранами, которые долгое время не заживают; поражением кожи (фурункулез, пиодермия, микозы, вульвит, баланит); у людей с хроническим пародонтозом; сопутствующими заболеваниями желез внутренней секреции (диффузный токсический зоб, акромегалия, гиперкортицизм, феохромоцитома и тому подобное).
Длительный прием медикаментов по поводу различной патологии (глюкокортикоидов, диуретиков тиазидного ряда, оральных контрацептивов) может привести к повышению уровня сахара в крови.
Диагностика
Критериями для тестирования на диабет и предиабет у взрослых, не имеющих симптомов, согласно Американской диабетической ассоциации (ADA) 2021 являются:
1. Для людей с избыточным весом или ожирением (ИМТ ≥25 кг/м2), у которых присутствует один из следующих факторов:
- родственники первой линии с диабетом;
- раса/этническая группа высокого риска (афроамериканцы, латиноамериканцы, коренные американцы, азиаты, жители островов Тихого океана);
- гипертензия ≥140/90 мм.рт.ст или получают антигипертензивную терапию;
- уровень липопротеинов высокой плотности <0.9 ммоль/л и/или триглицеридов> 2.82 ммоль/л;
- женщины с синдромом поликистозных яичников;
- отсутствие физической активности;
- другие клинические состояния, ассоциированные с инсулинорезистентностью (ожирение, акантоз).
2. Пациенты с переддиабетом (А1с ≥5.7%, нарушенная толерантность к глюкозе – гликемия через 2 часа после ГТТ 7.8-11 ммоль/л; нарушенная гликемия натощак 5.6-6.9 ммоль/л) должны проходить тестирование один раз в год.
3. Женщины, которым был диагностирован гестационный диабет, должны проходить тестирование каждые три года пожизненно.
4. Для всех других пациентов тестирование должно начинаться с 45 лет.
5. Если результаты в пределах нормы, тестирование должно повторяться с интервалом в три года, с учетом необходимости более частого проведения, опираясь на исходные данные и степень риска.
Лечение сахарного диабета
— Для лечения сахарного диабета первого типа используется исключительно заместительная терапия инъекциями инсулина, — говорит специалист.
В случае этого типа СД лучше всего использовать аналоговые инсулины, которые позволяют достичь более быстрого и лучшего качества компенсации при уменьшении количества инъекций и гипогликемий.
Аналоговые инсулины легче титровать, они более длительного действия и вводятся один раз в сутки. Таким образом улучшается качество жизни человека с диабетом, он имеет возможность выбирать более гибкий график жизни и меньше привязан к пикам инсулина.
Как жить людям с сахарным диабетом
У пациентов с ожирением и сахарным диабетом второго типа уменьшение массы тела способствует улучшению уровня гликемии и снижению потребности в применении лекарственных средств.
Улучшить состояние здоровья можно благодаря потере веса минимум на 3-5%. Эндокринолог советует вычислять ИМТ (индекс массы тела).
Достичь потери веса тела можно уменьшением калоража пищи (на 500 ккал/сутки). Обязательной является дозированная физическая нагрузка, минимум 150 минут в неделю.
Если человек не сможет достичь целевых значений уровня сахара в крови, врач назначает медикаментозную терапию. Препараты и тактику лечения определяет врач-эндокринолог.