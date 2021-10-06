Какие причины диабета ІІ типа

Главные причины – неправильный образ жизни и несбалансированное питание. Но чаще диабет развивается у людей, имеющих генетическую предрасположенность к его возникновению. Если в семье были случаи диабета, то предрасположенность есть.

Избыточная масса тела, плохая экология и стрессы в комплексе тоже могут стать причиной диабета. Особенно в возрасте 40+.

Важным фактором возникновения диабета является абдоминальное ожирение, когда жир откладывается на животе, талии и внутренних органах. Избыток жира не дает организму переработать сахар.