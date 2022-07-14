Суттєве подорожчання препаратів помітили українці. В основному, зростання на чверть, а на деякі ліки ціна скочила на 50% від початку повномасштабного вторгнення, певнять покупці.

У Міністерстві охорони здоров’я України Фактам ICTV пояснили причини зростання цін. По-перше, українська фармацевтика імпортозалежна, багато препаратів у нас закордонні, вітчизняні фармвиробники імпортують сировину для виготовлення ліків. Відповідно, вони прив’язані до курсів долара та євро, які зараз скочили вгору.

– Наша економіка зазнала дуже багатьох змін, порушено багато логістичних ланцюжків. Ми бачимо курс валют, розуміємо, що це не може не відображатися на інфляції всіх груп товарів, зокрема і медичних препаратів, – наголосив заступник міністра МОЗ Богдан Боруховський.

Через бойові дії, руйнування інфраструктури були порушені логістичні ланцюжки. Напередодні в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголошував, що в середньому ліки подорожчали на 12%. Це невеликий показник. Регулювати ціни держава може почати, якщо він досягне критичної позначки на соціально важливі препарати. А поки що втручатися не буде.

Зараз дивляться

– Ми живемо у вільній ринковій економіці, будь-яке регулювання буде застосовуватися лише у випадку, коли буде якась загроза. Поки що це питання не потребує втручання держави, – прокоментував Боруховський.

Напередодні в Аптечній професійній асоціації України наголошували, зараз аптеки забезпечені всіма можливими препаратами, поставки стабільні, українські виробники не скорочують виробництва. Подекуди асортимент не довоєнний, але достатній, щоб забезпечити потреби охорони здоров’я та населення.

За словами заступника міністра, задача була з перших днів забезпечити доступність до медичних послуг. І міністерство доклало великих зусиль, аби аптеки були відкриті, і в цих аптеках були ліки.