Міністерство охорони здоров’я України підготувало роз’яснення у форматі “міфи і факти” щодо нових правил відпуску антибіотиків під час воєнного стану.

– З серпня 2022 року пацієнти отримуватимуть електронний рецепт для придбання антибіотиків за власні кошти. Виняток – окуповані території і райони проведення бойових дій, – наголошується в повідомленні пресслужби відомства.

Міф. Вводяться нові обмеження на продаж антибіотиків

Зараз дивляться

Факт. Рецепт на антибіотики – не нововведення. Антибіотики і раніше були рецептурними препаратами, які повинен призначати виключно лікар. Більш того, саме лікар повинен контролювати дотримування коректного режиму прийому антибіотиків. Сьогодні тільки впроваджується більш зручний інструмент відпустки – електронний рецепт.

Міф. Щоб отримати Е-рецепт потрібно обов’язково мати смартфон

Факт. Під час виписування електронного рецепту пацієнт отримає від лікаря роздруковану інформацію про призначення та номер рецепту, який фармацевт використовує для погашення рецепту. Таким чином, наявність смартфона не обов’язкова.

Міф. Для отримання рецепта необхідна декларація з сімейним лікарем

Факт. Для виписки електронного рецепта на антибіотики не потрібна декларація з сімейним лікарем. Більш того – рецепт можна отримати в будь-якому медзакладі незалежно від форми власності ( і в державному, і в приватному).

Міф. Внутрішньо переміщені особи не можуть отримати рецепт на антибіотик

Факт. Якщо пацієнт тимчасово виїхав в інший регіон, або його сімейний лікар змінив місце проживання, пацієнт може звернутися до будь-якого лікаря за місцем свого фактичного перебування.

Міф. У районах проведення бойових дій потрібен Е-рецепт.

Факт. Аптеки, які знаходяться в районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, на час дії режиму воєнного стану можуть і далі відпускати рецептурні антибактеріальні препарати без рецепта лікаря.