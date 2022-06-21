Міністерство охорони здоров’я України підготувало рекомендації щодо надання першої допомоги при удушенні та судомах у форматі розвінчання міфів у цих питаннях.

Міф. Якщо людина подавилася їжею, потрібно з усієї сили стукати її по спині.

Факт. У разі, якщо вдавившись, людина все ж може дихати і говорити, або у неї свистяче дихання, потрібно спровокувати у неї кашель.

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Кашель – сильний захисний рефлекс, який допоможе звільнитися від зайвого.

Якщо ж ви будете стукати між лопатками людині, яка подавилася і знаходиться у вертикальному положенні, то стороннє тіло опуститься ще нижче. Туди, де дихальні шляхи ще вже і це навпаки сприятиме більшому удушенню.

Міф. Якщо подавилася дитина, її досить опустити головою вниз, догори ногами і трясти, поки не вийде сторонній предмет.

Факт. Це небезпечно. Такі дії можуть привести до серйозних травм в шийному відділі хребта й навіть до інвалідності.

У разі, якщо дитина подавилася до такої міри, що не може дихати, потрібно нахилити її вперед і зробити ковзаючі удари між лопатками.

Якщо не допомогло, натиснути кулаком в районі вище пупка – абдомінальні натискання.

Цей навик повинен бути відпрацьований до автоматизму на тренінгах.

Міф. Під час судом язик потерпілого потрібно тримати руками або металевим предметом, інакше він ризикує вдавитися власним язиком.

Факт. Це може тільки нашкодити. Не потрібно розсовувати щелепи людини, у якої почалися судоми, і тримати її язик пальцями або за допомогою предметів.

Головне – запобігти травмуванню людини. Тобто покласти щось м’яке під голову, відсунути небезпечні предмети.

Важливо підтримувати людину в зручному положенні поки судоми не пройдуть.

Якщо після судом людина знаходиться в свідомості і буде лежати горілиць, є небезпека западання язика і порушення дихальної прохідності.

Саме тоді потрібно перевернути людину в стабільне бічне положення для забезпечення прохідності дихальних шляхів й попередження аспірації блювотними масами.