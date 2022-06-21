Министерство здравоохранения Украины подготовило рекомендации по оказанию первой помощи при удушении и судорогах в формате развенчания мифов в этих вопросах.

Миф. Если человек подавился едой, нужно со всей силы стучать ему по спине.

Факт. В случае, если подавившись, человек все же может дышать и говорить, или у него свистящее дыхание, нужно спровоцировать у него кашель.

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Кашель — сильный защитный рефлекс, который поможет освободиться от лишнего.

Если же вы будете стучать между лопатками человека, который подавился и находится в вертикальном положении, то постороннее тело опустится еще ниже. Туда, где дыхательные пути еще уже и это наоборот будет способствовать большему удушению.

Миф. Если подавился ребенок, его достаточно опустить головой вниз, вверх ногами и трясти, пока не выйдет посторонний предмет.

Факт. Это опасно. Такие действия могут привести к серьезным травмам в шейном отделе позвоночника и даже к инвалидности.

В случае, если ребенок подавился до такой степени, что не может дышать, нужно наклонить его вперед и сделать скользящие удары между лопатками.

Если не помогло, нажать кулаком в районе выше пупка — абдоминальные нажатия.

Этот навык должен быть отработан до автоматизма на тренингах.

Миф. Во время судорог язык пострадавшего нужно держать руками или металлическим предметом, иначе он рискует подавиться собственным языком.

Факт. Это может только навредить. Не нужно раздвигать челюсти человека, у которого начались судороги, и держать его язык пальцами или с помощью предметов.

Главное — предотвратить травмирование человека. То есть положить что-то мягкое под голову, отодвинуть опасные предметы.

Важно поддерживать человека в удобном положении пока судороги не пройдут.

Если после судорог человек находится в сознании и будет лежать лицом вверх, есть опасность западания языка и нарушения дыхательной проходимости.

Именно тогда нужно перевернуть человека в стабильное боковое положение для обеспечения проходимости дыхательных путей и предупреждения аспирации рвотными массами.