З першого дня вторгнення російських загарбників в Україну більшість населення змушена днями й ночами сидіти у бомбосховищах, щоб вижити. Часто люди сидять в укриттях цілодобово, сплять в одязі та взутті на холодній землі у сирих підвалах.

Такий спосіб життя звичайно ж шкодить нашому здоров’ю, але іншого виходу в нас немає. У багатьох людей через постійне сидіння в тісному просторі, затікають кінцівки або навіть хапають судоми.

Лікар-невропатолог Артавазд Асмарян дав кілька порад та вправ, як допомогти собі в умовах бомбосховища.

Причини виникнення судом у ногах:

тривале сидіння або лежання в одній позі призводить до затікання кінцівок, а згодом і до судом (намагайтеся рухатися, якщо бомбосховище не дозволяє ходити, можна тупцювати на місці);

зневоднення (недостатнє вживання води, намагайтеся пити належну людині добову норму 1,5-2 л води на день);

нестача мікроелементів (потрібно, щоб людина регулярно харчувалася, хоча б 2-3 рази на день);

переохолодження (намагайтеся одягати теплий та зручний одяг);

ортопедичні проблеми (плоскостопість або інші захворювання).

Як допомогти собі під час нападу судоми

– Найкраще, що ви можете зробити – розтягнути уражений м’яз. Найчастіше, коли говорять судома в нозі, мається на увазі литковий м’яз, задня поверхня гомілки. Вам потрібно взяти та розтягнути м’яз, я покажу як робити цю вправу, – розповів доктор-невропатолог Артавазд Асмарян.

Спеціаліст додав, що після того, як ви розтягли м’яз, потрібно прикласти щось тепле. Наприклад, грілку або промасувати цю ділянку.

Вправа №1

Постеліть килимок, сядьте на нього і випряміть ноги. Візьміть якусь тканину, можна взяти рушник. Далі вам потрібно розігнути ногу у суглобі. Потрібно тканину покласти в область носка і руками тягнете на себе, тим самим розтягуєте литковий м’яз. Так притримуєте ногу в такому стані. Найкраще 20-30 сек потримати. Потім розслабити м’язи, потім знову розтягнути. Можна повторити кілька разів.

Вправа №2

Якщо у вас немає можливості зробити першу вправу, можна підійти до стіни. Відведіть ногу назад, спину тримайте рівно і п’ятою максимально продавлюйте вниз, тим самим розтягуючи литковий м’яз. Ось другий спосіб, він практичніший. Запам’ятайте, чим далі ви ставите ногу, тим сильніше ви тягнете литковий м’яз.

За словами лікаря, у жодному випадку під час судоми не можна втикати голку в уражені м’язи. По-перше, ви можете погіршити свій стан, а по-друге, можна занести інфекцію. Тому досить розтягнути уражений м’яз.