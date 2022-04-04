При акупресурі (точковому масажі) використовуються ті самі принципи і точки, що й у акупунктурі (голковколюванні). Але для стимуляції і розблокування Ци використовується сильний тиск пальців, а не голки, розповідає голкотерапевт Павло Кім.

Масаж біологічно активних точок може бути використаний як самостійне лікування в домашніх умовах або будь-де та є ідеальним лікувальним засобом як для маленьких дітей, так і для дорослих.

Вправа Магічний дотик

Ця вправа допоможе заспокоїтися за кілька секунд.

Сядьте зручно, дихайте спокійно, заплющте очі та уявіть собі ситуацію, в якій вам було дуже добре: прогулянку на природі, подію з дитинства, найщасливіший день у житті. Пориньте в цю картинку повністю.

Відчуйте, чим пахне повітря. Побачте, що на вас одягнуто. Щойно ви повністю розслабилися та чітко уявили собі все це, починайте виконувати вправу Магічний дотик – натискати на антистресову точку.

Ця точка Хе Гу розташована на верхній стороні кисті у трикутнику між великим та вказівним пальцями. Масажуйте її протягом 30 секунд до появи тепла.

Джерело: Павло Кім