При акупрессуре (точечном массаже) используются те же принципы и точки, что и в акупунктуре (иглоукалывании), но для стимуляции и разблокировки Ци используется сильное давление пальцев, а не иглы, рассказывает иглотерапевт Павел Ким.

Массаж биологически активных точек может быть использован как самостоятельное лечение в домашних условиях или в любом месте и является идеальным лечебным средством как для маленьких детей, так и для взрослых.

Упражнение магическое прикосновение

Это упражнение поможет успокоиться за несколько секунд.

Сядьте удобно, дышите спокойно, закройте глаза и представьте себе ситуацию, в которой вам было очень хорошо: прогулку по природе, событие с детства, самый счастливый день в жизни. Погрузитесь в эту картинку полностью.

Почувствуйте, чем пахнет воздух? Увидите, что на вас одето? Как только вы полностью расслабитесь и четко представьте себе все это, начинайте выполнять упражнение магическое прикосновение – нажимать на антистрессовую точку.

Эта точка Хэ Гу находится на верхней стороне кисти в треугольнике между большим и указательным пальцами. Массируйте ее в течение 30 секунд до появления тепла.

Источник: Павел Ким