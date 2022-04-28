С первого дня вторжения российских захватчиков в Украину большинство населения вынуждено днями и ночами сидеть в бомбоубежищах, чтобы выжить. Часто люди сидят в укрытиях круглосуточно, спят в одежде и обуви на холодной земле в сырых подвалах.

Такой образ жизни конечно же вредит нашему здоровью, но другого выхода у нас нет. У многих людей из-за постоянного сидения в тесном пространстве, затекают конечности или даже хватают судороги.

Врач-невропатолог Артавазд Асмарян дал несколько советов и упражнений, как помочь себе в условиях бомбоубежища.

Причины возникновения судорог в ногах:

длительное сидение или лежание в одной позе приводит к затеканию конечностей, а впоследствии и судом (старайтесь двигаться, если бомбоубежище не позволяет ходить, можно топтаться на месте);

обезвоживание (недостаточное употребление воды, старайтесь пить положенную человеку суточную норму 1,5-2 л воды в день);

недостаток микроэлементов (нужно, чтобы человек регулярно питался, хотя бы 2-3 раза в день);

переохлаждение (старайтесь одевать теплую и удобную одежду);

ортопедические проблемы (плоскостопие или другие заболевания).

Как помочь себе во время приступа судороги

— Чаще всего, когда говорят судорога в ноге, имеется в виду икроножная мышца, задняя поверхность голени. Вам нужно взять и растянуть мышцу, я покажу как делать это упражнение, – рассказал доктор-невропатолог Артавазд Асмарян.

Специалист добавил, что после того, как вы растянули мышцу, нужно приложить что-то теплое. Например, грелку или промассировать этот участок.

Упражнение №1

Постелите коврик, сядьте на него и выпрямите ноги. Возьмите какую-нибудь ткань, можно взять полотенце. Далее вам нужно разогнуть ногу в суставе. Нужно ткань положить в область носка и руками тянете на себя, тем самым растягиваете икроножную мышцу. Так придерживаете ногу в таком состоянии. Лучше 20-30 сек подержать. Затем расслабить мышцы, затем снова растянуть. Можно повторить несколько раз.

Упражнение №2

Если у вас нет возможности сделать первое упражнение, можно подойти к стене. Отведите ногу назад, спину держите ровно и пяткой максимально продавливайте вниз, тем самым растягивая икроножную мышцу. Запомните, чем дальше вы ставите ногу, тем сильнее вы тянете икроножную мышцу.

По словам врача, ни в коем случае во время судороги нельзя втыкать иглу в пораженные мышцы. Во-первых, вы можете ухудшить свое состояние, а во-вторых, можно занести инфекцию. Поэтому достаточно растянуть пораженную мышцу.