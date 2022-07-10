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Апарати УЗД, ліки в асортименті: гуманітарка, отримана МОЗ протягом тижня

10 Липня 2022, 18:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
узи аппарат
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України вже традиційно наприкінці кожного тижня публікує звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством за минулі сім днів.

– Коли війна в Україні триває п’ятий місяць. Коли до неї потроху звикають і прогнозують, що вона триватиме місяці, наші партнери продовжують надавати гуманітарну допомогу, за що їм велика вдячність! – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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Гуманітарна допомога, отримана МОЗ протягом минулого тижня:

Зараз дивляться
  • 15 УЗД апаратів;
  • 169 АЗФ (апаратів зовнішньої фіксації);
  • 6 400 наборів комплектів для катетеризації центральної вени;
  • 3 палети тиреотропних засобів (левотироксин);
  • 10 палет лідокаїну;
  • 5 палет іміпенем і циластатин;
  • 99 палет ліків в асортименті;
  • 20 палет антибактеріальних засобів для системного застосування (лінезолід);
  • 400 палет масок FFP2.

МОЗ висловлює щиру подяку за допомогу уряду Румунії, МОЗ Німеччини, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Berlin Chemie, Національному Комітету Червоного Хреста, Accord, ТОВ Евітас, Promed, Криптофонду.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка Ліки МОЗ України
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