Міністерство охорони здоров’я України вже традиційно наприкінці кожного тижня публікує звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством за минулі сім днів.

– Коли війна в Україні триває п’ятий місяць. Коли до неї потроху звикають і прогнозують, що вона триватиме місяці, наші партнери продовжують надавати гуманітарну допомогу, за що їм велика вдячність! – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.