Міністерство охорони здоров’я України вже традиційно наприкінці кожного тижня публікує звіт про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством за минулі сім днів.
– Коли війна в Україні триває п’ятий місяць. Коли до неї потроху звикають і прогнозують, що вона триватиме місяці, наші партнери продовжують надавати гуманітарну допомогу, за що їм велика вдячність! – зазначила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
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Гуманітарна допомога, отримана МОЗ протягом минулого тижня:
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- 15 УЗД апаратів;
- 169 АЗФ (апаратів зовнішньої фіксації);
- 6 400 наборів комплектів для катетеризації центральної вени;
- 3 палети тиреотропних засобів (левотироксин);
- 10 палет лідокаїну;
- 5 палет іміпенем і циластатин;
- 99 палет ліків в асортименті;
- 20 палет антибактеріальних засобів для системного застосування (лінезолід);
- 400 палет масок FFP2.
МОЗ висловлює щиру подяку за допомогу уряду Румунії, МОЗ Німеччини, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Berlin Chemie, Національному Комітету Червоного Хреста, Accord, ТОВ Евітас, Promed, Криптофонду.