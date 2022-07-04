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Найдорожча ін’єкція в світі: МОЗ вперше отримав Spinraza для дітей, які страждають на СМА

4 Липня 2022, 12:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України вперше отримало рідкісні ліки Spinraza для дітей, які страждають на спінальну м’язову атрофію (СМА).

Повідомляється, що шість лікарень України отримали понад 150 флаконів Spinraza. Це один з трьох наявних в світі препаратів, що застосовуються при терапії дітей зі спінальної м’язової атрофією.

Також цей препарат називають найдорожчою ін’єкцією в світі, оскільки один його флакон коштує понад $100 тис.

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Spinraza – препарат, зареєстрований компанією Biogen (США), який вводять за допомогою ін’єкції безпосередньо в спинномозкову рідину через поперек. Підтримуючі ін’єкції потрібні протягом усього життя.

Як розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, українські лікарні вперше безоплатно отримують ці ліки для дітей з такою рідкісною хворобою.

– Ми не просто отримали дорогі ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше – можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя, — прокоментувала заступник міністра.

В Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Одна з рідкісних генетичних хвороб характеризується наростаючою м’язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату і врешті-решт приковує хворого до інвалідного візка і ліжка.

СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тис. Новонароджених.

Однак у світі існує три препарати, які використовуються для лікування СМА: Zolgensma, Evrysdi і Spinraza. Перший вводиться до дворічного віку і зупиняє хворобу назавжди, два останніх потрібно застосовувати протягом усього життя.

Джерело
МОЗ
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