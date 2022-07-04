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Самая дорогая инъекция в мире: Минздрав впервые получил Spinraza для детей, страдающих СМА

4 июля 2022, 12:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины впервые получило редкое лекарство Spinraza для детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА).

Сообщается, что шесть больниц Украины получили более 150 флаконов Spinraza. Это один из трех имеющихся в мире препаратов, применяемых при терапии детей со спинальной мышечной атрофией.

Также этот препарат называют самой дорогой инъекцией в мире, поскольку один его флакон стоит более $100 тыс.

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Spinraza — препарат, зарегистрированный компанией Biogen (США), который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции требуются на протяжении всей жизни.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, украинские больницы впервые безвозмездно получают это лекарство для детей с такой редкой болезнью.

— Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное — возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь, — прокомментировала замминистра.

В Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА. Одна из редких генетических болезней характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конце концов приковывает больного к инвалидной коляске и кровати.

СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тыс. новорожденных.

Однако в мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi и Spinraza. Первый вводится до двухлетнего возраста и останавливает болезнь навсегда, два последних нужно применять в течение всей жизни.

Источник
Минздрав
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