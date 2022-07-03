Министерство здравоохранения Украины в период войны в конце каждой недели рассказывает о количестве и качестве гуманитарной помощи, которую получило ведомство от разных стран и благотворительных организаций.

— Украина продолжает получать помощь, в том числе гуманитарную, от союзников и партнеров. Как известно, каждый раз на исторических для страны встречах те уверяют, что будут поддерживать украинцев столько, сколько нужно – вплоть до победы, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, на этой неделе Минздрав получил:

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68 комплектов медицинского оборудования (стойки для инфузий, инфузоматы, шприцевые насосы, инфузионные докстанции);

494 укомплектованных тактических аптечки;

46 паллет лекарств в ассортименте;

паллета антитромботических препаратов (эноксапарин);

410 паллет защитных халатов и перчаток;

600 паллет масок FFP2.

Вдобавок еще и 20 160 суточных продуктовых наборов.

География этой поддержки широка: правительства Чехии, Венгрии и Индонезии, Минздрав Германии, French Ministry of Foreign Affairs Crisis Center, Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Украина Charity, Apotex, Americares.

Отмечается, что многие из них далеко не первый раз присылают помощь Украине.

Минздрав выразил искреннюю благодарность за неоценимую поддержку нашей страны в этот крайне трудный для нее период истории.