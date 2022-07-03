В сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и при поддержке Министерства здравоохранения кардиохирургическое отделение Киевской областной клинической больницы удалось обеспечить необходимым современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что работы по созданию отделения проводились уже в условиях военного положения – фактически с нуля. Так, был произведен ремонт помещений и закуплено необходимое медицинское оборудование.

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— Открытие “с нуля” кардиохирургического отделения в Киевской областной больнице во время войны, можно сказать, это кейс из нашей стратегии победы и восстановления страны, – отмечает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Сообщается, что на днях состоялось официальное открытие этого обновленного кардиохирургического отделения, в котором приняли участие представители Минздрава и Киевской областной военной администрации и областного совета.

— Даже в сложные времена можно реализовать такие жизненно важные проекты, – подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Руководитель Департамента здравоохранения Елена Ефименко добавила, что для восстановления и улучшения учреждений здравоохранения важна поддержка не только органов власти, но и других стран, благотворительных организаций и волонтеров.

В частности, обеспечение оборудованием кардиохирургического отделения состоялось при финансовой поддержке Общества Красного Креста в Украине.