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Даже в условиях войны: на Киевщине открыли новое кардиохирургическое отделение

3 июля 2022, 11:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и при поддержке Министерства здравоохранения кардиохирургическое отделение Киевской областной клинической больницы удалось обеспечить необходимым современным медицинским оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что работы по созданию отделения проводились уже в условиях военного положения – фактически с нуля. Так, был произведен ремонт помещений и закуплено необходимое медицинское оборудование.

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— Открытие “с нуля” кардиохирургического отделения в Киевской областной больнице во время войны, можно сказать, это кейс из нашей стратегии победы и восстановления страны, – отмечает заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Сообщается, что на днях состоялось официальное открытие этого обновленного кардиохирургического отделения, в котором приняли участие представители Минздрава и Киевской областной военной администрации и областного совета.

—  Даже в сложные времена можно реализовать такие жизненно важные проекты, – подчеркнул главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Руководитель Департамента здравоохранения Елена Ефименко добавила, что для восстановления и улучшения учреждений здравоохранения важна поддержка не только органов власти, но и других стран, благотворительных организаций и волонтеров.

В частности, обеспечение оборудованием кардиохирургического отделения состоялось при финансовой поддержке Общества Красного Креста в Украине.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Лікарні Медики МОЗ Украины
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