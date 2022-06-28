Заведения здравоохранения, расположенные в прифронтовых регионах, а также военные госпитали получат новые рентгеновские установки с C-аркой. Благодаря такому оборудованию хирурги смогут проводить операцию под визуализированным контролем.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

— По своей сути это компактное передвижное оборудование для рентгенологического обследования, которое позволяет делать диагностику пациенту в момент оперативного вмешательства, — прокомментировала Мария Карчевич.

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Вона подчеркнула, что это особенно важно в случаях, когда пациента привозят в тяжелом состоянии, а врачу нужно быстро реагировать.

— Точность и скорость диагностики критическая, от этого может зависеть результат операционного вмешательства, — подчеркнула замминистра.

Отмечается, что оборудование приобретено на средства пожертвований в рамках инициативы UNITED24. Конкурентные закупки провело ГП Медзакупки Украины.

Всего закуплено 10 рентгеновских установок вместе с рентгенопрозрачными столами и наборами рентгенозащитной одежды. Общая стоимость закупки составляет 26,8 млн грн.

Первые пять аппаратов должны прибыть в Украину в следующем месяце. Ожидается, что новое оборудование распределят в здравоохранительные учреждения, которые принимают раненых в прифронтовых регионах.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях.

Еще пять аппаратов будут распределены в военные госпитали.