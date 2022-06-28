Заклади охорони здоров’я, розташовані в прифронтових регіонах, а також військові госпіталі отримають нові рентгенівські установки з C-аркою. Завдяки такому обладнанню хірурги зможуть проводити операцію під візуалізованим контролем.

Про це розповіла заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

– За своєю суттю це компактне пересувне обладнання для рентгенологічного обстеження, яке дозволяє робити діагностику пацієнту в момент оперативного втручання, – прокоментувала Марія Карчевич.

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І зазначила, що це особливо важливо у випадках, коли пацієнта привозять у важкому стані, а лікарю потрібно швидко реагувати.

– Точність і швидкість діагностики критична, від цього може залежати результат операційного втручання, – підкреслила заступник міністра.

Відзначається, що обладнання придбано на кошти пожертвувань в рамках ініціативи UNITED24. Конкурентні закупівлі провело ДП “Медзакупівлі України”.

Всього закуплено 10 рентгенівських установок разом з рентгенопрозорими столами та наборами рентгенозахисного одягу. Загальна вартість закупівлі складає 26,8 млн. гривень.

Перші п’ять апаратів вже повинні прибути в Україну в наступному місяці. Очікується, що нове обладнання розподілять в заклади охорони здоров’я, які приймають поранених у прифронтових регіонах.

В першу чергу мова йде про Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Сумську, Миколаївську області.

Ще п’ять апаратів будуть розподілені на військові госпіталі.