Міністерство охорони здоров’я розмістило інформацію про те, як громадяни України, які, рятуючись від війни, опинилися на території Молдови, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу.

Зазначається, що Молдова не пропонує спеціального правового статусу для тимчасових українських переселенців, а також доступу до медичних послуг на державному рівні. Українці можуть перебувати в країні протягом 90 днів в межах 180-денного періоду або запросити статус біженця.

– Щоб отримати безкоштовну медичну допомогу в Молдові під час війни в Україні достатньо документа, що підтверджує особу, – закордонного або національного паспорта, свідоцтва про народження, ID-карти, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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На тлі цього стало відомо, що МОЗ Молдови не публікував розпоряджень про безоплатну меддопомогу для українців і умов її отримання. На офіційних ресурсах такої інформації немає.

Однак в правилах Національної медичної страхової компанії Молдови зазначено, що іноземці, які отримали в Молдові будь-яку форму захисту і включені в програму інтеграції, на період її здійснення мають право на безкоштовне медичне страхування.

Також у коментарях для медіа представники медичної сфери зазначали, що тимчасові переселенці з України зможуть мати необмежений доступ до державної медицини в клініках та амбулаторіях за місцем проживання.

Про готовність допомагати українцям безкоштовно заявили деякі приватні заклади.

Де доступна безоплатна медична допомога українцям у Молдові:

на прикордонних пунктах та центрах тимчасового розміщення, де працюють медичні бригади;

у закладах первинної медичної допомоги за місцем проживання;

у деяких приватних клініках, центрах допомоги та лабораторіях, готових надавати безоплатну допомогу українцям.

Якщо переселенець з України проживає в місті, він може звернутися в поліклініку за місцем проживання, а в разі проживання в сільській місцевості – в районну лікарню.

Кожен заклад встановлює свої вимоги до надання безкоштовних послуг. Деякі заявляють, що готові надати безоплатну допомогу після первинного огляду пацієнтів. Деякі пропонують унікальну невідкладну допомогу. Щоб потрапити на прийом, необхідно звернутися по телефону або через сторінку в Facebook.

Відзначається також, що для українських іммігрантів в Молдові Всесвітня організація охорони здоров’я, ЄС, а також такі країни, як Індія, Італія, Ізраїль і США, надали гуманітарну допомогу: необхідні ліки і медичні засоби. Навіть хворі на цукровий діабет можуть отримати інсулін безоплатно.

Крім того, українські жінки мають доступ до безкоштовного медичного обслуговування, яке фінансується Фондом ООН в області народонаселення, у всіх медичних центрах країни.

Зокрема, допологовий і післяпологовий догляд, а також послуги, пов’язані з плануванням сім’ї, пологами, кесаревим розтином, лікуванням інфекцій, цитологічним дослідженням для профілактики раку шийки матки.

Пацієнти з важкими захворюваннями, які потребують госпіталізації та комплексного лікування, можуть бути перевезені в інші країни ЄС після встановлення критеріїв переведення медичними підрозділами Республіки Молдова.

Українці в Молдові мають безкоштовний доступ до невідкладної медичної допомоги. Гроші за таку допомогу відшкодовує лікарням Фонд обов’язкового медичного страхування України.