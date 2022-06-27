Министерство здравоохранения разместило информацию о том, как граждане Украины, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Молдовы, могут получить бесплатную медицинскую помощь.

Отмечается, что Молдова не предлагает специального правового статуса для временных украинских переселенцев, а также доступа к медицинским услугам на государственном уровне. Украинцы могут находиться в стране в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода или запросить статус беженца.

— Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове во время войны в Украине, достаточно документа, подтверждающего личность, — заграничного или национального паспорта, свидетельства о рождении, ID-карты, — говорится в сообщении Минздрава.

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На фоне этого стало известно, что Минздрав Молдовы не публиковал распоряжений о безвозмездной медпомощи для украинцев и условий ее получения. На официальных ресурсах такой информации нет.

Однако в правилах Национальной медицинской страховой компании Молдовы указано, что иностранцы, получившие в Молдове любую форму защиты и включенные в программу интеграции, на период ее осуществления имеют право на бесплатное медицинское страхование.

Также в комментариях для медиа представители медицинской сферы отмечали, что временные переселенцы из Украины смогут иметь неограниченный доступ к государственной медицине в клиниках и амбулаториях по месту жительства.

О готовности помогать украинцам бесплатно заявили некоторые частные заведения.

Где доступна безвозмездная медицинская помощь украинцам в Молдове:

на пограничных пунктах и ​​в центрах временного размещения, где работают медицинские бригады;

в заведениях первичной медицинской помощи по месту жительства;

в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь украинцам.

Если переселенец из Украины проживает в городе, он может обратиться в поликлинику по месту жительства, а в случае проживания в сельской местности – в районную больницу.

Каждое заведение устанавливает свои требования к предоставлению бесплатных услуг. Некоторые заявляют, что готовы оказать безвозмездную помощь после первичного осмотра пациентов. Некоторые предлагают уникальную неотложную помощь. Чтобы попасть на прием, необходимо обратиться по телефону или через страницу в Facebook.

Отмечается также, что для украинских иммигрантов в Молдове Всемирная организация здравоохранения, ЕС, а также такие страны, как Индия, Италия, Израиль и США, оказали гуманитарную помощь: необходимые лекарства и медицинские средства. Даже больные сахарным диабетом могут получить инсулин безвозмездно.

Кроме того, украинские женщины имеют доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, которое финансируется Фондом ООН в области народонаселения, во всех медицинских центрах страны. В частности, дородовой и послеродовой уход, а также услуги, связанные с планированием семьи, родами, кесаревым сечением, лечением инфекций, цитологическим исследованием для профилактики рака шейки матки.

Пациенты с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в госпитализации и комплексном лечении, могут быть перевезены в другие страны ЕС после установления критериев перевода медицинскими подразделениями Республики Молдова.

Украинцы в Молдове имеют бесплатный доступ к неотложной медицинской помощи. Деньги за такую ​​помощь возмещает больницам Фонд обязательного медицинского страхования Украины.