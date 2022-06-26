На этой неделе Министерство здравоохранения Украины получило получил почти 700 тонн гуманитарной помощи от различных организаций и благотворительных фондов как у нас в стране, так и за рубежом.

Об это сообщила пресс-служба ведомства.

Так, на этой неделе на склады Минздрава от разных доноров и благотворительных организаций прибыло:

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8 автомобилей скорой помощи;

37 аппаратов наружной фиксации;

8 биохимических анализаторов крови;

3 передвижных рентгеновских аппарата;

10 цифровых портативных рентгенографических аппаратов;

16 электрогенераторов;

3 000 гемостатических (кровеостанавливающих) бинтов;

12 000 тактических аптечек;

34 тонны лекарств в ассортименте;

1 тонна антинеопластических средств;

13 тонн экспресс-тестов на антиген C ovid- 19;

19; 600 тонн средств индивидуальной защиты.

Основными поставщиками помощи стали: правительства Великобритании, Люксембурга, Чехии, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, Министерство здравоохранения Германии, Кризисный центр Министерства иностранных дел Франции, международная компания Crown Agents, японская компания Fujifilm Corporation, Общество Красного Креста, благотворительный Фонд Киевской школы экономики, американская компания Аbbvie.

Минздрав выражает искреннюю благодарность всем, кто оказывает поддержку нашей стране в это тяжелое военное время.

Фото: Минздрав