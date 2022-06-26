Цього тижня Міністерство охорони здоров’я України отримало майже 700 тонн гуманітарної допомоги від різних організацій та благодійних фондів як у нас в країні, так і за кордоном.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, цього тижня на склади МОЗ від різних донорів та благодійних організацій прибуло:

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8 автомобілів швидкої допомоги;

37 апаратів зовнішньої фіксації;

8 біохімічних аналізаторів крові;

3 пересувних рентгенівських апарату;

10 цифрових портативних рентгенографічних апаратів;

16 електрогенераторів;

3 000 гемостатичних (кровоспинних) бинтів;

12 000 тактичних аптечок;

34 тонни ліків в асортименті;

1 тонна антинеопластичних засобів;

13 тонн експрес-тестів на антиген Covid-19;

600 тонн засобів індивідуального захисту.

Основними постачальниками допомоги стали: уряди Великої Британії, Люксембургу, Чехії, урядове агентство стратегічних резервів Польщі, Міністерство охорони здоров’я Німеччини, кризовий центр Міністерства закордонних справ Франції, міжнародна компанія Crown Agents, японська компанія Fujifilm Corporation, Товариство Червоного Хреста., Благодійний фонд Київської школи економіки, американська компанія Аbbvie.

МОЗ висловлює щиру подяку всім, хто надає підтримку нашій країні в цей важкий воєнний час.

Фото: МОЗ