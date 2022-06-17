В Украине рассматривается возможность внедрения доставки лекарств с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида по результатам встречи с компанией-разработчиком новейших логистических решений Zipline.

— На территории Украины запланировано развертывание пилотного проекта компании: размещение 10 хабов-складов для хранения лекарственных средств, — отметил Александр Комарида.

По его словам, специалисты компании планируют начать строительство таких складов в Киевском регионе, поэтому во время встречи обсудили возможное расположение хаба и потенциальные маршруты доставки.

Отмечается, что компания Zipline предлагает предоставление услуг доставки лекарства в 100 км от складов за один час с максимальной массой груза 2 кг.

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Важным вопросом для обсуждения стало обеспечение условий хранения/соблюдения холодовой цепи при транспортировке, фиксировании фактов доставки.

Также обсудили особенности работы во время войны, в частности по поводу безопасности использования дронов.

Как отметил Александр Комарида, во время восстановления медицинской системы, которая пострадала в результате военных действий, мы должны ориентироваться на наиболее удобные современные логистические решения.

Замминистра выразил благодарность донорам и коллегам Zipline за инициативу и готовность работать на благо Украины и улучшать доступ наших граждан к медицинским услугам.