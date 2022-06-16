Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в результате агресии РФ в Украине повреждения получили 705 украинских медучреждений. Их восстановление будет стоить 34 млрд грн. Между тем как 114 медучерждений разрушены полностью.

Об этом шла речь во время встречи заместителей министра здравоохранения Алексея Яременко и Богдана Боруховского с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Кроме того, во время встречи Алексей Яременко сообщил, что рабочая группа, которая работает над планом восстановления, находится на “финишной прямой” по разработке основной документации.

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Сообщается, что во время восстановления система здравоохранения перейдет на новую систему развития эффективной сети, в основу которой будет положен принцип госпитальных округов.

При этом приоритет в восстановлении будет предоставлен медучреждениям первичного звена, сеть которых была существенно реформирована в последние годы.

— Минздрав уже делает это в деоккупированных Киевской, Черниговской и Сумской областях. Приоритет — восстановление не самих медицинских учреждений, а медуслуг для населения и рабочих мест для работников медицинской сферы, — сообщает ЕБА по итогам встречи с чиновниками.

Отмечается также, что в процессе восстановления медучерждений будет происходить переход на трехуровневую госпитальную сеть (надкластерные, кластерные и общие больницы).

— Юридический процесс для формирования такой сети был начат еще в октябре 2021 года, а завершить его Минздрав планирует за 2-3 месяца. Соответственно, инфраструктурный план развития сети учреждений здравоохранения уже будет иметь юридическую основу, — сообщает ЕБА.

Кроме того, как стало известно, Минздрав готовит базу проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), в рамках которых к сотрудничеству сможет приобщаться бизнес.

Поскольку проекты потребуют оперативной реализации, Минздрав предлагает обновленную форму сотрудничества государства и бизнеса, которая позволит действовать быстро и гибко, считают в ЕБА.

Фото: Луганская ОВА