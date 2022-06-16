Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, в результаті агресії РФ в Україну пошкодження отримали 705 українських медустанов. Їхнє відновлення коштуватиме 34 млрд грн. В той час, як 114 медустанови зруйновані повністю.

Про це йшлося під час зустрічі заступників міністра охорони здоров’я Олексія Яременка та Богдана Боруховського з членами Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Крім того, під час зустрічі Олексій Яременко повідомив, що робоча група, яка працює над планом відновлення, знаходиться на “фінішній прямій” з розробки основної документації.

Зараз дивляться

Повідомляється, що під час відновлення система охорони здоров’я перейде на нову систему розвитку ефективної мережі, в основу якої буде покладено принцип госпітальних округів.

При цьому пріоритет у відновленні буде надано медустановам первинної ланки, мережа яких була істотно реформована в останні роки.

– МОЗ вже робить це в деокупованих Київській, Чернігівській та Сумській областях. Пріоритет – відновлення не самих медичних установ, а медпослуг для населення та робочих місць для працівників медичної сфери, – повідомляє ЄБА за підсумками зустрічі з чиновниками.

Відзначається також, що в процесі відновлення медучержденій відбуватиметься буде перехід на трирівневу госпітальну мережу (надкластерні, кластерні та загальні лікарні).

– Юридичний процес для формування такої мережі було розпочато ще в жовтні 2021 року, а завершити його МОЗ планує за 2-3 місяці. Відповідно, інфраструктурний план розвитку мережі закладів охорони здоров’я вже матиме юридичну основу, – повідомляє ЄБА.

Крім того, як стало відомо, МОЗ готує базу проектів державно-приватного партнерства (ДПП), в рамках яких до співпраці зможе долучатися бізнес.

Оскільки проекти потребуватимуть оперативної реалізації, МОЗ пропонує оновлену форму співпраці держави і бізнесу, яка дозволить діяти швидко й гнучко, вважають в ЄБА.

Фото: Луганська ОВА