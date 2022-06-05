На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують медичну систему у воєнний час.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, тільки протягом цього тижня Міністерство охорони здоров’я отримало від різних донорів та благодійних організацій:

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22 автомобілі швидкої допомоги; 1 кисневу станцію;

1 промисловий генератор;

15 електрогенераторів;

150 захисних шоломів;

735 бронежилетів;

3 680 тактичних аптечок;

2500 турнікетів;

900 гемостатичних бинтів;

4300 термоковдр;

10 тонн препаратів групи інсулінів;

28 тонн противірусних засобів прямої дії;

22,5 тонни засобів індивідуального захисту;

3,5 тонн реагентів для лабораторних досліджень;

1 тонну дезінфікуючих засобів;

20 тис. швидких тестів на антиген SARS-COV-2;

840 тис. бактерицидних таблеток для очищення води;

50 портативних наборів для перевірки якості води.

Основними постачальниками допомоги стали уряд Великої Британії, Міністерство закордонних справ Франції, міжнародна некомерційна організація Direct relief та інші.

Міністерство висловлює щиру подяку всім організаціям, які надають Україні допомогу та підтримку.

Фото: МОЗ