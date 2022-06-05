На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих медицинскую систему в военное время.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, только в течение этой недели Министерство здравоохранения получило от разных доноров и благотворительных организаций:
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- 22 автомобиля скорой помощи;
- 1 кислородную станцию;
- 1 промышленный генератор;
- 15 электрогенераторов;
- 150 защитных шлемов;
- 735 бронежилетов;
- 3 680 тактических аптечек;
- 2500 турникетов;
- 900 гемостатических бинтов;
- 4300 термоодеял;
- 10 тонн препаратов группы инсулинов;
- 28 тонн противовирусных средств прямого действия;
- 22,5 тонны средств индивидуальной защиты;
- 3,5 тонн реагентов для лабораторных исследований;
- 1 тонну дезинфицирующих средств;
- 20 тыс. быстрых тестов на антиген SARS-COV-2;
- 840 тыс. бактерицидных таблеток для очистки воды;
- 50 портативных наборов для проверки качества воды.
Основными поставщиками помощи стали правительство Великобритании, Министерство иностранных дел Франции, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.
Министерство выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.
Фото: Минздрав