На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих медицинскую систему в военное время.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, только в течение этой недели Министерство здравоохранения получило от разных доноров и благотворительных организаций:

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22 автомобиля скорой помощи;

1 кислородную станцию;

1 промышленный генератор;

15 электрогенераторов;

150 защитных шлемов;

735 бронежилетов;

3 680 тактических аптечек;

2500 турникетов;

900 гемостатических бинтов;

4300 термоодеял;

10 тонн препаратов группы инсулинов;

28 тонн противовирусных средств прямого действия;

22,5 тонны средств индивидуальной защиты;

3,5 тонн реагентов для лабораторных исследований;

1 тонну дезинфицирующих средств;

20 тыс. быстрых тестов на антиген SARS-COV-2;

840 тыс. бактерицидных таблеток для очистки воды;

50 портативных наборов для проверки качества воды.

Основными поставщиками помощи стали правительство Великобритании, Министерство иностранных дел Франции, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.

Министерство выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.

Фото: Минздрав