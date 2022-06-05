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Скорые, тактические аптечки и 38 тонн лекарств: очередная гуманитарка Минздраву на этой неделе

5 июня 2022, 12:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих медицинскую систему в военное время.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, только в течение этой недели Министерство здравоохранения получило от разных доноров и благотворительных организаций:

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  • 22 автомобиля скорой помощи;
  • 1 кислородную станцию;
  • 1 промышленный генератор;
  • 15 электрогенераторов;
  • 150 защитных шлемов;
  • 735 бронежилетов;
  • 3 680 тактических аптечек;
  • 2500 турникетов;
  • 900 гемостатических бинтов;
  • 4300 термоодеял;
  • 10 тонн препаратов группы инсулинов;
  • 28 тонн противовирусных средств прямого действия;
  • 22,5 тонны средств индивидуальной защиты;
  • 3,5 тонн реагентов для лабораторных исследований;
  • 1 тонну дезинфицирующих средств;
  • 20 тыс. быстрых тестов на антиген SARS-COV-2;
  • 840 тыс. бактерицидных таблеток для очистки воды;
  • 50 портативных наборов для проверки качества воды.

Основными поставщиками помощи стали правительство Великобритании, Министерство иностранных дел Франции, международная некоммерческая организация Direct relief и другие.

Министерство выражает искреннюю благодарность всем организациям, которые оказывают Украине помощь и поддержку.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, гуманітарка, МОЗ Украины
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