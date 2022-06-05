На время действия военного положения в Украине изменены правила ввоза, регистрации и хранения лекарственных препаратов. Об это сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди изменений:

разрешена перевозка лекарственных средств транспортом общего пользования и в почтовых или багажных отправлениях при условии соблюдения их условий хранения, определенных производителем;

при условии соблюдения их условий хранения, определенных производителем; разрешено хранение лекарственных средств в складских помещениях, сведения о которых отсутствуют в лицензионном реестре производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), при условии соблюдения их условий хранения, определенных производителем.

Отмечается, что на период военного положения Минздрав максимально упростил регистрацию и экстренную регистрацию лекарственных средств, рецептурный отпуск из аптек и т. д. Благодаря этому вся цепь снабжения фармпродукцией в Украине работает стабильно, а пациенты получают необходимые препараты.

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В настоящее время министерство разрабатывает критерии для отмены регистрации лекарственных средств, произведенных в России и Беларуси. Соответствующий закон приняла Верховная Рада Украины. В настоящее время он ожидает подписи президента Владимира Зеленского.