Химические атаки приводят к загрязнению окружающей среды и могут привести к гибели всего живого.

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию для граждан с указаниями, что делать в случае химической атаки или аварии на химическом предприятии с оксидами азота.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии необходимо:

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плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить телевизор или радио для получения следующих указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;

выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации нужно взять с собой аптечку. Одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Также необходимо использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

— Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте, — отметили в Минздраве.

Человеку нужно как можно быстрее покинуть зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Первая помощь при отравлении оксидами азота: