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Химическая атака или авария на химпредприятии: в Минздраве рассказали, что делать

1 июня 2022, 10:44
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
хімічна атака
Источник: Depositphotos

Химические атаки приводят к загрязнению окружающей среды и могут привести к гибели всего живого.

Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию для граждан с указаниями, что делать в случае химической атаки или аварии на химическом предприятии с оксидами азота.

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии необходимо:

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  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения следующих указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

При эвакуации нужно взять с собой аптечку. Одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Также необходимо использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

— Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте, — отметили в Минздраве.

Человеку нужно как можно быстрее покинуть зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.

Первая помощь при отравлении оксидами азота:

  • пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух;
  • нужно смывать с пострадавшего возможное загрязнение не менее 15 минут и сменить одежду;
  • промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут;
  • дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.
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Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, МОЗ Украины, Російська агресія, Хімічна зброя
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