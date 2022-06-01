Химические атаки приводят к загрязнению окружающей среды и могут привести к гибели всего живого.
Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию для граждан с указаниями, что делать в случае химической атаки или аварии на химическом предприятии с оксидами азота.
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии необходимо:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить телевизор или радио для получения следующих указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
- выключить бытовые приборы и газ.
При эвакуации нужно взять с собой аптечку. Одеться так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Также необходимо использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором пищевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
— Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте, — отметили в Минздраве.
Человеку нужно как можно быстрее покинуть зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра.
Первая помощь при отравлении оксидами азота:
- пострадавшего нужно немедленно вынести на свежий воздух;
- нужно смывать с пострадавшего возможное загрязнение не менее 15 минут и сменить одежду;
- промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут;
- дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.