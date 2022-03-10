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Что делать в случае химической атаки – алгоритм действий от Минздрава

10 марта 2022, 16:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
химическая атака
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм действий на случай химической атаки или аварии на химическом предприятии.

Отмечается, что химические атаки приводят к поражению окружающей среды и могут привести к гибели всего живого.

В случае химической атаки необходимо:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить телевизор или радио для получения дальнейших указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации;
  • выключить бытовые приборы и газ.

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Осторожно и без паники выйдите из помещения, используя лестницу. На улице не бегите, не касайтесь никаких предметов, не наступайте в лужи. Ничего не ешьте и не пейте.

В случае аварий с выбросом хлора, старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака — низинами.

Как можно скорее оставьте зону поражения, двигаясь боком против потока воздуха или ветра.

Первая помощь в случае отравления хлором

Пострадавшего необходимо немедленно вывести на свежий воздух, плотнее укрыть и дать подышать парами воды или аэрозолем 0,5% раствора питьевой соды в течение 15 минут.

Не позволяйте пострадавшему передвигаться самостоятельно. Транспортировать его можно только в положении лежа. При необходимости, сделать искусственное дыхание “рот в рот”.

Помните, основным средством борьбы с хлором является вода.

Первая помощь в случае отравления аммиаком

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, уложить. Обеспечить тепло и спокойствие, дать увлажненный кислород. По возможности, смыть оседлую грязь с тела, сменить одежду.

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Первая помощь в случае отравления фосгеном

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. При необходимости дайте кислород, промойте глаза теплой водой.

За человеком, попавшим под действие фосгена, следует наблюдать 48 часов, ведь в течение этого времени может развиться отек легких.

Первая помощь в случае отравления фосфином

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Смыть с него возможное загрязнение и сменить одежду.

При необходимости дать кислород, активированный уголь из расчета 1 г на килограмм веса пострадавшего.

Первая помощь в случае отравления хлоридом водорода

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Смыть с него возможное загрязнение минимум в течение трех минут и сменить одежду.

При необходимости промыть глаза простой водой или солевым раствором в течение 15 минут.

Дать пострадавшему выпить как можно больше воды.

Первая помощь в случае отравления оксидами азота

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. Смыть с него возможное загрязнение минимум в течение 15 минут и сменить одежду.

Промывайте глаза пострадавшего не менее 15 минут.

Дайте пострадавшему выпить как можно больше воды.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , поради лікаря , Хімічна зброя
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