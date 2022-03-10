Міністерство охорони здоров’я України підготувало алгоритм дій на випадок хімічної атаки або аварії на хімічному підприємстві.

Відзначається, що хімічні атаки призводять до ураження навколишнього середовища і можуть привести до загибелі всього живого.

У разі хімічної атаки необхідно:

щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем;

включити телевізор або радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади і газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте.

У разі аварій з викидом хлору, намагайтеся пересуватися по височинах, в разі викиду аміаку – низинами.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись боком проти потоку повітря або вітру.

Перша допомога в разі отруєння хлором

Потерпілого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше укрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.

Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно. Транспортувати його можна тільки в положенні лежачи. При необхідності, зробити штучне дихання “рот до рота”.

Пам’ятайте, основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога в разі отруєння аміаком

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря, укласти. Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень. По можливості, змити осілий бруд з тіла, змінити одяг.

Перша допомога в разі отруєння фосгеном

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. При необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.

За людиною, що потрапила під дію фосгена, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.

Перша допомога в разі отруєння фосфіном

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. Змити з нього можливе забруднення і змінити одяг. При необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 г на кілограм ваги потерпілого.

Перша допомога в разі отруєння хлоридом водню

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. Змити з нього можливе забруднення мінімум протягом трьох хвилин і змінити одяг.

При необхідності промити очі простою водою або сольовим розчином протягом 15 хвилин. Дати потерпілому випити якомога більше води.

Перша допомога в разі отруєння оксидами азоту

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. Змити з нього можливе забруднення мінімум протягом 15 хвилин і змінити одяг.

Промивайте очі потерпілого не менше 15 хвилин. Дайте потерпілому випити якомога більше води.