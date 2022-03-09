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Одевайтесь слоями и не курите: как избежать переохлаждения в условиях войны

9 марта 2022, 14:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.

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Наиболее распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоживание или физически истощенные люди.

Симптомы переохлаждения

Признаки переохлаждения, как правило проявляются постепенно, а именно:

  • озноб
  • снижение физической активности
  • нечеткая речь или бормотание
  • слабое, поверхностное дыхание
  • слабое наполнение пульса
  • неуклюжесть или отсутствие координации
  • сонливость
  • путанность создания или потеря памяти
  • потеря сознания
  • ярко-красная/синяя холодна кожа.

Как избежать переохлаждения

  • употреблять побольше теплой жидкости для предупреждения обезвоживания;
  • одевайтесь слоями – нижний, средний, верхний: белье, свитер, куртка, шарф, перчатки;
  • если нет возможности утеплится одеждой, используйте одеяла, в крайнем случае можно греться друг возле друга.

Что делать при переохлаждении

  • по возможности, избегайте сквозняков;
  • постарайтесь утеплить ноги, руки, шею и голову;
  • сидеть только на досках, каремате или покрывале;
  • если вещи промокли, следует как можно быстрее переодеться в сухое;
  • чтобы восстановить кровообращение, подвигайте руками и ногами;
  • по возможности выпейте теплый сладкий чай, поешьте богатой белком еды.

Что не следует делать при переохлаждении

  • не старайтесь согреться очень быстро, растирая ноги и руки;
  • не употребляйте алкоголь и табак, первый содействует усиленной теплоотдаче, а курение – сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения.

Источник
Минздрав
Теги
бомбосховище , Війна в Україні , МОЗ Украины , поради лікаря , Холода
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