Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.
Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.
Переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.
Наиболее распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоживание или физически истощенные люди.
Симптомы переохлаждения
Признаки переохлаждения, как правило проявляются постепенно, а именно:
- озноб
- снижение физической активности
- нечеткая речь или бормотание
- слабое, поверхностное дыхание
- слабое наполнение пульса
- неуклюжесть или отсутствие координации
- сонливость
- путанность создания или потеря памяти
- потеря сознания
- ярко-красная/синяя холодна кожа.
Как избежать переохлаждения
- употреблять побольше теплой жидкости для предупреждения обезвоживания;
- одевайтесь слоями – нижний, средний, верхний: белье, свитер, куртка, шарф, перчатки;
- если нет возможности утеплится одеждой, используйте одеяла, в крайнем случае можно греться друг возле друга.
Что делать при переохлаждении
- по возможности, избегайте сквозняков;
- постарайтесь утеплить ноги, руки, шею и голову;
- сидеть только на досках, каремате или покрывале;
- если вещи промокли, следует как можно быстрее переодеться в сухое;
- чтобы восстановить кровообращение, подвигайте руками и ногами;
- по возможности выпейте теплый сладкий чай, поешьте богатой белком еды.
Что не следует делать при переохлаждении
- не старайтесь согреться очень быстро, растирая ноги и руки;
- не употребляйте алкоголь и табак, первый содействует усиленной теплоотдаче, а курение – сужению сосудов, что приводит к усилению переохлаждения.