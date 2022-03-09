Минздрав публикует информацию о симптомах переохлаждения, как обезопасить себя от гипотермии и что делать при переохлаждении.

Низкие температуры и непогода вернулись в Украину. В условиях войны, когда гражданское население вынуждено проводить значительную часть суток в холодных подвалах и убежищах, повышается риск получить переохлаждение.

Переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже нормальной 36,6 °C до критических для жизни показателей.

Наиболее распространенной причиной является долговременное воздействие низких температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоживание или физически истощенные люди.

Симптомы переохлаждения

Признаки переохлаждения, как правило проявляются постепенно, а именно:

озноб

снижение физической активности

нечеткая речь или бормотание

слабое, поверхностное дыхание

слабое наполнение пульса

неуклюжесть или отсутствие координации

сонливость

путанность создания или потеря памяти

потеря сознания

ярко-красная/синяя холодна кожа.

Как избежать переохлаждения

употреблять побольше теплой жидкости для предупреждения обезвоживания;

одевайтесь слоями – нижний, средний, верхний: белье, свитер, куртка, шарф, перчатки;

если нет возможности утеплится одеждой, используйте одеяла, в крайнем случае можно греться друг возле друга.

Что делать при переохлаждении

по возможности, избегайте сквозняков;

постарайтесь утеплить ноги, руки, шею и голову;

сидеть только на досках, каремате или покрывале;

если вещи промокли, следует как можно быстрее переодеться в сухое;

чтобы восстановить кровообращение, подвигайте руками и ногами;

по возможности выпейте теплый сладкий чай, поешьте богатой белком еды.

Что не следует делать при переохлаждении