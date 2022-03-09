Как избавиться от запора, если под рукой нет слабительных препаратов. Как облегчить сходит в туалет по-большому в условиях убежища или укрытия. На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила наш постоянный консультант, терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Проблемы с опорожнением кишечника могут возникнуть в силу ряда причин. Наиболее частые из которых обезвоживание, дефицит клетчатки, нездоровая тяжелая пища, стресс, — объясняет врач.

По ее словам, причиной запора могут также быть некоторые лекарственные препараты, которые человек вынужден принимать. Чаще запор случается у пожилых людей, у беременных женщин и у тех, кто долгое время вынужден сидеть на месте, например, в убежище.

Доступные средства для борьбы с запором:

вода, выпивать не менее 6-9 стаканов в день;

кофе, стимулирует опорожнение, вызывая сокращение мышц кишечника;

чай, успокаивает желудочно-кишечный тракт, стимулирует работу кишечника. Было бы здорово добавить в чай лимон, имбирь, мяту перечную, ромашку, корень солодки;

молоко с топленым маслом, 1-2 чайные ложки в стакан молока перед сном, чтобы вызвать мягкую дефекацию утром;

пробиотики, восстанавливают здоровую микрофлору кишечника (квашеная капуста, овощи, фрукты, овсянка, семя льна, отруби);

пищевая сода, очищает толстый кишечник, разводим 1 чайную ложку в четверти стакана воды и выпиваем.

Двигаемся, не засиживаемся

Даже минимальные движения помогут не только сходить в туалет по большому, активизировав работу кишечника, но и предупредить его.

Так что старайтесь не засиживаться на одном месте, ходите, приседайте, отжимайтесь, вращайте туловищем. Помогите своему кишечнику расслабить каловые массы и вывести их.

Массаж живота и клизмы

Довольно эффективно снимает запор массажа живота. Делать его лучше в положении лежа, по часовой стрелке не менее 10 минут хотя бы два раза в день.

Что же касается клизм, то ими лучше не увлекаться при решении проблемы запора. Разве что только в случае, если опорожнить кишечник нужно быстро, например, перед долгой дорогой.

К слову, в дороге старайтесь побольше пить воды и не переедать.