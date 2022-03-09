Как правильно обрабатывать рану. Как понять, насколько она глубока и не инфицирована ли. Чего ни в коем случае нельзя делать при обработке колотых, резаный и других повреждений кожного покрова. Ответы на эти вопросы – в нашем материале.
Учитывая то обстоятельство, что по нынешним временам, когда многие украинцы вынуждены прятаться от артиллерийских атак российского агрессора в убежищах и укрытиях, нельзя исключать риск пораниться тем или иным образом. Что следует предпринять в этой ситуации.
Прежде всего, не паникуйте и постарайтесь следовать алгоритму, который рекомендуют врачи.
Шаг первый – обработка раны
При получении травмы ее следует как можно быстрее очистить от загрязнений:
- вымойте руки или обработайте их антисептическим средством;
- если есть возможность, наденьте одноразовые стерильные перчатки;
- приложите к ране кусочек стерильного бинта и, слегка надавив, дождитесь, пока кровотечение прекратиться;
- промойте рану или порез чистой водой, можно даже с мылом, но оно не должно попасть внутрь раны;
- нанесите антибактериальную мазь;
- наложите стерильную повязку или бактерицидный лейкопластырь.
Что делать в случае колотой раны
- вымойте руки и промойте рану под проточной водой в течение не менее пяти минут, учитывая, что колотые раны, как правило, довольно глубокие;
- обследуйте рану, что понять, нет ли в ней посторонних предметов, которые могут стать причиной заражения крови;
- если вы обнаружили в ране посторонний предмет, постарайтесь осторожно вынуть его при помощи пинцета, предварительно обработанного спиртосодержащим составом;
- нанесите на рану антибактериальную мазь и наложите повязку.
Если посторонние предметы, например, осколки стекла сидят в ране глубоко и самостоятельно извлечь их сложно, лучше оставить попытки их достать и дождаться помощи медицинского работника.
Чего нельзя делать при обработке раны
- не применяйте спиртосодержащие составы, которые могут обжечь участок вокруг раны;
- не трогайте руками стерильную салфетку, чтобы не занести инфекцию;
- не злоупотребляйте обезболивающими препаратами, иначе можно получить отравление;
- не трогайте рану грязными руками и не снимайте повязку просто так.
Помните, болезненные ощущения в ране – естественная реакция организма. Если из раны не выделяются кровь или гной, значит процесс заживления идет благополучно.
Если вы видите, что в ране скапливается жидкость, которая превращается в гнойные выделения, а кожа вокруг раны изменила цвет, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. В противном случае, последствия заражения крови могут быть непредсказуемыми.