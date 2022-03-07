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Что следует делать при симптомах гликемии — доврачебная помощь

7 марта 2022, 16:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чай
Источник: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.

В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.

Итак, что следует предпринять при симптомах гликемии.

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Напомним, что гликемия – это резкое снижения глюкозы в крови.

Симптомы гликемии:

ощущение голода и внутренней дрожи;

ускоренное сердцебиение;

холодный липкий пот.

Помощь при гликемии:

  • немедленно выпейте сладкий чай или другой сладкий напиток;
  • также следует пососать леденец или немного сахара.

Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , поради лікаря , Солодощі , чай
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