Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.

В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.

Итак, что следует предпринять при симптомах гликемии.

Напомним, что гликемия – это резкое снижения глюкозы в крови.

Симптомы гликемии:

ощущение голода и внутренней дрожи;

ускоренное сердцебиение;

холодный липкий пот.

Помощь при гликемии:

немедленно выпейте сладкий чай или другой сладкий напиток;

также следует пососать леденец или немного сахара.

Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.