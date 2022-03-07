Министерство здравоохранения Украины, с учетом крайне сложной обстановки в стране, когда доступ к медицинской помощи затруднен, подготовило ряд рекомендаций, как самостоятельно облегчить то или иное состояние.
В МОЗ отмечают, что в мирное время подобные рекомендации представлялись немыслимыми с точки зрения врачебной этики, но война сдвинула акценты.
Итак, что следует предпринять при симптомах гликемии.
Напомним, что гликемия – это резкое снижения глюкозы в крови.
Симптомы гликемии:
ощущение голода и внутренней дрожи;
ускоренное сердцебиение;
холодный липкий пот.
Помощь при гликемии:
- немедленно выпейте сладкий чай или другой сладкий напиток;
- также следует пососать леденец или немного сахара.
Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.
Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.