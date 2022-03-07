Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало ряд рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.
У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна змістила акценти.
Отже, що слід зробити при симптомах глікемії.
Нагадаємо, що глікемія – це різке зниження глюкози в крові.
Симптоми глікемії:
- відчуття голоду і внутрішнього тремтіння;
- прискорене серцебиття;
- холодний липкий піт.
Допомога при глікемії:
- негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій;
- також слід посмоктати льодяник або трохи цукру.
Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.
Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.