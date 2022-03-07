Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало ряд рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна змістила акценти.

Отже, що слід зробити при симптомах глікемії.

Нагадаємо, що глікемія – це різке зниження глюкози в крові.

Симптоми глікемії:

відчуття голоду і внутрішнього тремтіння;

прискорене серцебиття;

холодний липкий піт.

Допомога при глікемії:

негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій;

також слід посмоктати льодяник або трохи цукру.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.