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Що слід робити при симптомах глікемії – долікарська допомога

7 Березня 2022, 16:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
чай
Джерело: Pixabay

Міністерство охорони здоров’я України, з урахуванням вкрай складної обстановки в країні, коли доступ до медичної допомоги утруднений, підготувало ряд рекомендацій, як самостійно полегшити той чи інший стан.

У МОЗ зазначають, що в мирний час подібні рекомендації представлялися немислимими з точки зору лікарської етики, але війна змістила акценти.

Отже, що слід зробити при симптомах глікемії.

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Нагадаємо, що глікемія – це різке зниження глюкози в крові.

Симптоми глікемії:

  • відчуття голоду і внутрішнього тремтіння;
  • прискорене серцебиття;
  • холодний липкий піт.

Допомога при глікемії:

  • негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій;
  • також слід посмоктати льодяник або трохи цукру.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз знаходяться в більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , поради лікаря , Солодощі , чай
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